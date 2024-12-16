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勞發署北分署公務員之死，意外揭發勞動部就業安定基金疑遭濫用。民眾黨立委黃國昌今（16）日召開記者會加碼爆料，勞動部自2020年起，每年拿700萬到1000萬不等經費製作勞動節影片，但成效不彰；而2023年勞動部喬遷記者會，更花了115萬找來監察院長陳菊剪綵作秀、花253萬做入厝紀念品、48萬拍攝喬遷典禮的紀錄影片，結果觀看次數僅477次。黃國昌痛批前部長許銘春超級會「向上管理」、「政府的錢這樣花的喔」？黃國昌在記者會中指控勞動部花錢養特定媒體，2023年就安基金文宣媒體通路採購案，花48萬由三立做30秒的典禮紀錄影片，觀看次數只有407次；2024年同樣花48萬，由三立繼續做30秒典禮紀錄影片，觀看次數僅290次。此外，同樣由三立得標的春節文宣製作，幫許銘春拍馬屁、客製化紅包袋，「今年的預算跟2020年相比膨脹3倍，納稅人的錢可以這樣花？利益輸送的如此難看？」黃國昌表示，先前他質詢勞動部長洪申翰時就已揭露，2022年就安基金的文宣媒體通路採購案，被拿來幫前部長許銘春「拍馬屁做造型」；更離譜的是，號稱為公益路跑活動拍的照片，竟然被許銘春拿去當個人臉書當大頭照。黃國昌進一步質疑，在勞動部自己的會議室辦記者會，竟然還要花就安基金近38萬，當初是如何驗收？如何核銷？有沒有人謀不臧？勞動部講清楚。黃國昌受訪時，則被問到如何看待北分署前署長謝宜容被檢方帶回調查一事？黃國昌則怒嗆，如果現在還在談謝宜容，「其實就是在配合民進黨設斷點嘛！」他強調，今天他所揭發的內容都是前部長許銘春搞的，「大家沒有發現許銘春很會向上管理嗎？」「管理到陳菊，花錢開演唱會特別來賓也是陳菊，勞動部喬遷記者會特別來賓還是陳菊，超級會向上管理啦！」