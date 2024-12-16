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▲礙. 微笑手作烘培坊與台電人員合照。（圖／台電屏東提供）

在聖誕節即將來臨之際，台電屏東區處正式展開「關懷偏鄉送暖計畫」，於12月12日及16日分別在瑪家鄉、三地門鄉和春日鄉開展捐助活動，為瓦酪露課輔班、春日課輔班、涼山文化健康站、賽嘉國小及屏東縣微笑關懷協會送上溫暖。活動旨在傳遞關懷與祝福，並期待在聖誕佳節前夕，攜手將愛心廣播於每個角落，讓歡笑與愛心在偏鄉社區彌漫。台電屏東區處長饒祐禎表示，活動希望讓偏鄉居民也能共襄盛舉，歡慶聖誕佳節。透過親自遞送需求物資，向需要幫助的人傳遞滿滿祝福，從而延續溫馨與關懷。他呼籲大家一起參與公益活動，共同為社會出一份力。微笑關懷協會理事長江屏表示，微笑手作烘焙坊致力於增進身障者的就業機會，台電的支持提升了工作室的無障礙設施，使得這些孩子能更好地融入社區。活動中，孩子們和台電員工一同參與無障礙設施的油漆與揭牌儀式，增添了活動的歡樂與溫馨。台電堅信，只要心中有愛，便能將溫暖如同電力般傳遞到社會各個需要的地方，共同創造一個幸福美滿的社會。