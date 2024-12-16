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美系IC設計大廠博通因為看旺後市表現因此股價上周五大漲逾24%，因此帶動台灣相關概念股的表現，再加上美系、亞系外資接連看好客製化晶片（ASIC）後市表現，因此帶動金像電今（16）日股價逆勢走高，盤中最高一度來到250.5元。台北股市今日開盤上漲186.73點、來到23207.21點，站回5、10日線，雖然台積電力守紅盤，不過股王、股后遭到空軍狙擊，拖累指數同步走低，最低一度來到22959.91點，再度失守5、10日線，不過在台積電尾盤助攻下，台股終場翻紅上漲19.42點或0.08%，收在23039.9點，5日線成功站回，10日線沒有站回，成交量為4087.84億元。不過台灣PCB大廠金像電今日股價表現亮眼，主要受惠於美系IC設計大廠博通預期，明年第一季人工智慧產品的銷售額將成長65%。博通看好客製化AI晶片及網路通訊晶片的強勁需求，預期台灣相關的7家廠商將受惠，包括台積電、日月光投控、京元電、立積、智邦、眾達，以及高階封裝測試訊芯。博通執行長 （CEO） 陳福陽表示，到2027財年，為資料中心營運商設計的人工智慧組件的潛在市場將高達900億美元，是當前市場規模的4倍多。此外，公司目前正與三個「超級大客戶」共同開發AI晶片，每個客戶預計將部署數百萬個AI晶片。他估計，到2027年，AI晶片的需求規模將有機會達到600億至900億美元。除了受惠於博通看好後市前景，就連外資也接連按讚金像電。美系外資最新表示，今年ASIC的產量顯著回升，預期金像電持續受惠ASIC AI需求的增長，ASIC UBB層數將從今年的20層至30層，明年將突破30層，有望帶動金像電的產品均價（ASP）、利潤持續擴張，而更多的產能也將挹注營收。美系外資預估，金像電的伺服器、網路和NB等三個部門於2025年持續增溫，其中網路將因升級至800G而有較明顯的成長。此外，他們也預估金像電明年第一季台灣產能將會開出約10%的產能，估計每月可貢獻1億至1.5億新台幣，而泰國廠區則於明年7月開幕，估計每月貢獻3億元。而這只是第一期產能的一半，總共將有三期，因此當產能全部開出後，預計每月可貢獻至少18億元。因此美系外資重申「加碼」評等，並且調高目標價至253元。不僅如此，亞系外資出具最新報告看好PCB廠金像電，受惠AI ASIC（特殊應用晶片）強勁需求，訂單大增，金像電提供一站式解決方案，從UBB（高速通用板）到OAM（加速板），預估金像電明年首季營運淡季不淡，營收可季增10%。也因此，亞系外資預估金像電第一季淡季不淡，營收可望季增10%。重申「優於大盤表現」評等，決定將目標價調高至290元；同時調高2025、2026年每股盈餘（EPS）預估，幅度分別各為7%，分別達13.47元及15.5元。利多連發也激勵金像電今日股價走強，以236元盤上開出後，最高來到250.5元，上漲將近8%，雖然尾盤漲幅收斂，但終場還是上漲8.5元或3.66%，收在240.5元，日K連2紅，並且拉出長上影線，成交張數為46693張。