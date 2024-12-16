我是廣告 請繼續往下閱讀

刑事局中打中心根據詐防中心情資研析小組分析假投資詐騙案件，清查發現多名被害人分別遭假投資、假冒公署等手法詐騙，再遭詐團引導至特定融資公司後設定不動產借款，扣除高額利息及手續費後，由面交車手取走剩餘現金，林姓融資公司負責人與詐團分工，明知借款人為詐欺被害人仍配合完成貸款，並收取被害人貸款金額6%至15%不等服務費，自111年起迄今被害金額逾新臺幣（下同）3億元，被害人數逾數十人。經刑事局偵六大隊（第六隊）報請臺中地檢署謝怡如檢察官指揮偵辦，與臺中市第二分局、第三分局、第六分局、太平分局及臺北市文山第二分局等單位共組專案小組，先於113年5月間查獲陳姓面交車手等10人。警方發現詐團鎖定被害人行騙時，並以話術套出被害人名下是否另有不動產，在詐乾被害人現金之後，再繼續引導被害人拿出房地產去向特定的融資公司設定辨理貸款，融資公司收取被害人貸款金額6%至15%不等服務費。警方於今年6月至11月間搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓融資公司負責人及蘇姓地政士等人到案，查扣現金6萬7,000元、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司及地政士事務所電磁紀錄等贓證物。經統計不法所得後，據以聲請林姓主嫌扣押裁定房地產、名車及帳戶內現金獲准，總價值約3,147萬元，警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺中地檢署偵辦。