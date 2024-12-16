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▲《戀與深空》在女性向遊戲中創新加入了3D即時戰鬥要素（圖／《戀與深空》官方粉絲團）

▲《戀與製作人》首創打電話語音給玩家的宣傳手法（圖／《戀與製作人》官方網站）

▲《無限暖暖》上市延續了暖暖系列的口碑（圖／《無限暖暖》官方粉絲團）

▲遊戲中的套裝擁有不同的能力（圖／《無限暖暖》官方粉絲團）

自2016年，女性手遊玩家每年就在持續增長，2022年時調查統計全球已有46%遊戲玩家為女性，且比例還在持續增長，女性玩家在手機遊戲上付費比例也相當高。作為全球領先的換裝少數遊戲暖暖系列，第五代《無限暖暖》在12月5日正式上市後，立即就衝上免費排名行第一名，玩家評價「畫風精美、探索自由度和巧思都很有創意」、「可以輕鬆休閒玩」、「PC端可以展現遊戲最棒的的畫面，衣服美感好棒」和「最精美的遊戲畫面，劇情節奏和配音都是上乘」，在遊戲市場上形成風潮，是最近的火熱話題。女性向遊戲發展從原本2D不會動《安琪莉可》，到現在能互動動態LIVE 2D戀與製作人，以及3D的《戀與深空》等，戀愛主題的題材一直都是女性向遊戲主打。不過女性較為偏好的還有休閒和益智遊戲，其中讓人印象最深的還是不斷更新迭代暖暖系列，從一代的2D暖暖的換裝物語到現在大受好評的3A開放世界《無限暖暖》，都受到不少女性玩家的青睞。特別是《無限暖暖》在上市二週不到就獲得2024年IGN最度最佳遊戲提名，也是首款獲得提名的女性向遊戲。疫情期間的2023年1月到8月，受女性觀迎的手遊收益就超過112億美元，其中以亞洲遊戲付費最多。隨著女性玩家增多，女性向遊戲也開始變得多元發展，例如走向3D增加材質呈現、服裝數量等技術力提升的《閃耀暖暖》，以創新及深耕IP的方向，製作成新遊戲吸引原本玩家群和拓展新玩家加入，暖暖系列也一直推出新一代內容，到至今開放世界的《無限暖暖》，又或是加入更偏重戰鬥要素的《戀與深空》，也造成一波風潮。新增加創新玩法是一手段，不過創新帶來的風險也更大。對比加入新玩法的開發費用及風險，保守做法是利用繼有的模版，在美術、人設、題材和劇情上下功夫，減少玩家對於玩法接受度的風險。這類對於女性玩家喜好掌控和族群目標要有靈敏的嗅覺，且要與時俱進。目前女性玩家市場還是有一定的成長性，是可以透過養成習慣的方式攻城略地，只是如何打入女性玩家市場就只能靠廠商花費時間漫長探索了。除了遊戲的內容外，女性向遊戲也會結合現實來延伸玩家體驗，像是週邊商品、實體活動等常見宣傳，《戀與製作人》首創互動電話行銷，能在特殊日子收到喜歡角色的來電，很成功滿足女性玩家感性的心理需求。女性玩家日漸增加和付費意願提高，網易和騰訊在近年也都紛紛投入女性向遊戲，大廠看好女性向遊戲帶來的營收，大幅拉高遊戲美術、人設等相關門檻。但二次元手遊在2023年Q3到Q4就出現泡沫化的情況，市場淘汰掉大量的遊戲，現今存活或是在前排名的很少，其中就包含大廠投資的女性向產品，可見不是大量投入就能穩佔二次元遊戲及女性向遊戲市場，要對於女性玩家心理有更深的了解。對比大廠這種單純想搶佔市場的大幅遊戲投入，中小廠慢工出細活的產生，反而更能深耕女性向遊戲市場，特別是早期就專注於女性向遊戲開發的疊紙遊戲，其產品的熱度和生存週期都相當不錯，生存率高出不少。長期經營的口碑IP也能延伸到之後的作品，像暖暖系列的玩家，對於新一代的暖暖遊戲多少也會遊玩看看，以此招來新舊玩家。玩過暖暖系列的玩家可能會去玩看看《無限暖暖》，玩過《無限暖暖》的玩家也可能回去玩其它暖暖系列，產生的持續的循環營收，玩家忠誠度也會相對提高。各代做出屬於自己的特色，掌握更多的玩家群體和理解喜好，將可能成為深耕女性向遊戲重要的方向。女性向遊戲雖然分類很多元，但最能讓大部份女性快速熟悉和習慣的反而是休閒益智類遊戲。暖暖系列便是以休閒方向為主打設計的換裝遊戲，《無限暖暖》是暖暖系列第五代的作品，玩法採用現今最流行的開放世界玩法，並且保留了「換裝」要素的冒險遊戲，不用戰鬥打怪，只要探索和遊玩小遊戲，偏休閒的玩法就相當受女性玩家的歡迎。主角可以透過更換不同的套裝獲得額外能力，在地圖上移動和探索。像飄浮能力的套裝可讓主角獲得一定的滯空能力，方便利用飄浮移動到一定的位置，灰塵拜拜套裝可以清潔動物，以此獲得謝禮等，透過穿著這些套裝搭配的能力，完成各種好玩的探索事件。《無限暖暖》的服裝採用動態圖案且多角度貼圖表現更生動的布料，像製作人提出「重逢之約」套裝，裙襬上的天體運行就是採用分軌道計算，呈現出更加重態且流動的效果，展現出其設計的特色。且開放世界少不了的大世界細節設計，遊戲也相當還原，再加入一些互動要素，製作組也表示過，目的是為了展現大世界的豐富性，給玩家帶來沉浸的遊玩體驗。《無限暖暖》上市後的體驗可以見得疊紙網路科技五年努力、千人投入的研發用心。而且為了致力於多元化創作內容和為玩家帶來前所有的媒體驗為目標，疊紙遊戲在今年正式推出了以「EMPOWER THE WORLD WITH CREACIVITY」為口號的國際化業務品牌「Infold Games」。相信以「Infold Games」出品都能有不錯的口碑保證，今年3月蘋果執行長庫克也曾前往疊紙網路科技總部，給予疊紙網路科技在AppStore推出不少膾炙人口的遊戲稱讚，像《閃耀暖暖》、《戀與製作人》和《戀與深空》等作品，盛讚其擁有精美的畫面和流體驗，同時也創造驚人的成績。