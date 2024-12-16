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中油公司今（16）日舉行國際永續性與碳驗證證書授證儀式，為國內首家油公司取得符合國際民用航空組織（ICAO）供應銷售具實質減碳效益之永續航空燃油（SAF）資格，象徵台灣在全球綠色航空產業鏈中的重要地位。中油於2024年初啟動 ISCC 驗證前準備，從系統規劃、建置、運作到優化，歷經10個月14個單位近500人次齊心努力，終取得ISCC CORSIA（國際永續性與碳驗證-國際航空業碳抵換及減量計畫）及ISCC EU（國際永續性與碳驗證-歐盟）證書，達到永續航空燃油（SAF）供應元年目標。中油藉由此次通過驗證，充分展現對能源轉型的堅持，將持續關注國際民用航空組織（ICAO）擘劃國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）推動進程。中油表示，為航空業溫室氣體減量碳排，抑制全球暖化盡一分心力。中油表示，此次獲得ISCC CORSIA及 ISCC EU證書，不僅證明中油的永續航空燃油推動進程與國際接軌同步，也展示在永續能源實踐的實力與決心，以及在全球能源轉型趨勢中的積極態度，為台灣航空業注入綠色動能，未來中油將持續推動永續能源技術創新，為實現淨零排放願景貢獻力量。