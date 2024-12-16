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橋頭地檢署與高市警局獲報某網路公司涉犯兒少性剝削等案，偵查後查出該公司以網站供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片，涉嫌違反《兒少性剝削條例》、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，12月11日兵分多路進行搜索，查扣相關證物及現金達新台幣6500萬元，逮捕蔡男等6人，且綽號小哥哥的陳姓網紅也在其中，檢方聲請羈押禁見獲准，陳姓網紅則以20萬元交保。橋頭地檢署指出，主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏指揮高雄市政府警察局，偵辦某「FANS 17」網站負責人蔡姓兄弟、綽號「小哥哥艾里」之陳姓網紅等人，涉嫌以網站供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片而違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪。橋頭地檢署表示，檢方於11日對多處執行搜索，查扣相關證物及現金達6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，經訊問後，認負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。另外，網紅陳姓、路姓共犯諭知各具保20萬元及10萬元。橋頭地方法院後續裁定，蔡姓兄弟等6人羈押禁見，為防止兒少被害者持續擴大，要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。檢察長張春暉強調，對於網路性暴力之防制至為重視，為遏止網路未成年性影像不法等取得之惡行，要求對於兒少性剝削及侵害隱私性影像等相關案件絕對依法嚴辦，以維護民眾隱私之權利及保護兒少身心健康發展之安全。張春暉也呼籲，立法院已通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑。