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曾被爆是Me too慣犯的金馬獎導演游智煒，今（2024）年8月帶一名在夜店認識的女子回家，趁其不勝酒力斷片時，強行發生性行為，事後該受害女子報警驗傷，提告性侵。今（16）日台北地檢署偵查終結，依乘機性交罪起訴游智煒。根據檢方調查，游智煒在夜店認識一名女子，之後女子想去友人在場的KTV續攤，游男也一起前往。但游智煒竟然趁女子喝醉斷片後，帶女子回家，並發生性行為。隔日，女子察看手機訊息時，發現自己根本不認識游男，認為游男在違反其意願下，與她發生性行為，因此一狀告上法院。不過游智煒在警詢時否認犯行，面對檢察官訊問，他坦承發生性行為，卻辯稱看不出被害人酒醉，強調雙方你情我願，兩人是合意性交。但檢察官不採信其證詞，且檢視KTV及游男住家外的監視器，發現女子在兩處都蹲在地上嘔吐，顯然已喝醉，因而認定游男明知女子喝酒醉，還發生性行為，依乘機性交罪嫌起訴。曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳短片的游智煒，是知名金馬獎導演；不過2023年6月曾被影評部落客「無影無蹤」爆料是Me too慣犯，受害者近30人，也有女演員出面指控性侵，游智煒還曾出面道歉。也因涉性騷爭議，當時《地獄里長》導演瞿友寧表示，將把游智煒參與的部分劇集刪除並且除名。