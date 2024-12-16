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▲水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，台灣最高峰玉山下雪。（圖／玉山氣象站提供）

▲水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，台灣最高峰玉山下雪。（圖／玉山氣象站提供）

▲水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，台灣最高峰玉山下雪。（圖／玉山氣象站提供）

玉山下雪了！今（16）日因為水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，下午除了合歡山武嶺有出現飄雪之外，台灣最高峰玉山也在下午3時05分降下約1分鐘的雪，隨後在下午3時30分，玉山氣象站周圍再度出現較大波的降雪，目前持續中。中央氣象署預報員張承傳表示，今天因為中層水氣通過，台灣3000公尺以上高山有達到降雪條件，隨著入夜氣溫更低，降雪機率有望提高，但由於溫度還是不夠低，因此不會積雪；接下來在週四（12/19），冷氣團配合下一波中層水氣，3000公尺以上高山持續有下雪條件。