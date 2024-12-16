玉山下雪了！今（16）日因為水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，下午除了合歡山武嶺有出現飄雪之外，台灣最高峰玉山也在下午3時05分降下約1分鐘的雪，隨後在下午3時30分，玉山氣象站周圍再度出現較大波的降雪，目前持續中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中央氣象署預報員張承傳表示，今天因為中層水氣通過，台灣3000公尺以上高山有達到降雪條件，隨著入夜氣溫更低，降雪機率有望提高，但由於溫度還是不夠低，因此不會積雪；接下來在週四（12/19），冷氣團配合下一波中層水氣，3000公尺以上高山持續有下雪條件。▲水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，台灣最高峰玉山下雪。（圖／玉山氣象站提供）▲水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，台灣最高峰玉山下雪。（圖／玉山氣象站提供）▲水氣增多，搭配本來就越來越冷的氣溫，台灣最高峰玉山下雪。（圖／玉山氣象站提供） 武嶺下雪了！氣溫「零下2.5度」還會更冷 降雪機率越晚越高南台灣今天特別冷！天氣粉專曝「原因」：3000公尺高山有下雪機會冬天最冷時段才剛開始！聖誕節挑戰「首波寒流」 全台凍到年底天氣預報／兩波冷氣團來襲！今天天氣、明天天氣、一週天氣一次看 關鍵字 武嶺玉山下雪氣溫明天的天氣