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▲Ricopan穿著GU牛仔裙到貓咪咖啡廳，竟同時有橘貓及虎斑貓爭奪她腳邊的位置，不只抱住她的小腿，還對著裙擺又啃又咬。（圖／翻攝自X）

▲實際查詢台灣GU官網，可見同款商品「內刷毛牛仔裙」，售價為990元。（圖／翻攝自GU官網）

服飾品牌GU以平價、多種流行款式為特色，成為許多小資女及學生族群的愛店。近日就有一名網友分享，她穿著一條GU牛仔裙去光顧貓咪咖啡廳，竟受到全場貓咪異常熱烈的歡迎，貌似相當迷戀這件裙子，不少GU顧客竟也回報類似情形，引起貓奴們熱議，但官方早在2019年就出面澄清，衣物並沒有添加貓咪可能會喜歡的材料。日本網友「Ricopan（りこパン）」在X平台發文，表示她穿著一條在GU購買的牛仔裙，去光顧貓咪咖啡廳，沒想到竟吸引許多貓咪圍繞，甚至同時有橘貓及虎斑貓爭奪她腳邊的位置，不只抱住她的小腿，還對著裙擺又啃又咬，貌似非常喜歡這件牛仔裙。Ricopan事後到GU官網查看這條裙子的評價，發現竟也有人出現類似情形，「不知為何，貓咪們對這條裙子格外著迷」，一直處在興奮狀態，讓她忍不住直呼：「這條裙子到底是什麼材質做的啊⋯？」經常分享日本知識的粉專「魚漿夫婦」也轉發這篇貼文，表示各地都有貓奴回報，穿上GU的牛仔褲後，貓咪就會異常熱情地撒嬌，引起許多愛貓人士熱議，「聽說這可能是因為草木染料中含有木天蓼成分。」不過其實不少貓咪咖啡廳都有相關規定，建議大家要注意，否則可能會被視為違反店內規則或入店規約。《NOWnews今日新聞》實際查詢台灣GU官網，可見同款商品「內刷毛牛仔裙」，售價為990元，，官網介紹寫道「內裡採用刷毛材質，保暖效果絕佳；前襟設計有開衩，活動自如且視覺輕盈；長版設計；俐落的窄裙設計。」而早在2019年就有類似傳聞出現，當時GU公司就已針對此事向外界回應，，否認衣物摻有木天蓼成分。