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▲Fried與洋基簽下8年大約，新賽季將改披條紋戰袍。（圖／美聯社／達志影像）

根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導，自由市場三大先發投手之一、30歲明星左投Max Fried確定加盟洋基後，包含芝加哥小熊、波士頓紅襪、巴爾的摩金鶯與紐約大都會4隊將目標改放在水手王牌Luis Castillo身上， 將全力延攬這位3屆全明星右投入隊。本屆自由市場被評估為大年，3位頂級先發投手中Blake Snell、Fried先後確定加入道奇與洋基，僅剩前金鶯強投Corbin Burnes還未確定下家，對補強前段輪值有需求的小熊、紅襪、金鶯與大都會4隊，近期同時傳出對水手王牌Castillo有高度興趣，Rosenthal隨後補充，水手球團已放話，各隊包裹中唯有提升「現有」戰力情況下，才有更高機會獲得Castillo。現年32歲的Castillo本季為水手先發出賽30場，繳出11勝12敗、防禦率3.64與WHIP 1.17成績，儘管身手相比2023年些許下滑，但3度入選明星賽的過往實績與健康手臂，來年仍有望擔任各隊前段輪值2、3號先發，攤開Castillo水手目前合約，還剩3年7,300萬美元（約合新台幣23億），以及2028年附帶條件2500萬美元（約合新台幣8.1億）自動續約權。小熊方面，目前暫定2025年先發輪值中，雖已有日籍強投今永昇太、Justin Steele、Jameson Taillon、Matthew Boyd與Javier Assad，但戰力仍有提升空間，除了加入Castillo爭奪戰之外，亦傳出同步向馬林魚探詢交易Jesús Luzardo可能性。同為美聯東區的紅襪與金鶯，爭取Castillo心態可說是兩樣情。紅襪日前才剛透過交易，從白襪拿到25歲明星左投Garrett Crochet，如今再展強化輪值決心，反觀金鶯則是寄望Castillo加盟後，補上王牌Burnes可能離走後留下的空缺。繼前段時間以15年7.65億美元（新合新台幣248億）史上最大約簽下Juan Soto後，口袋深不見底的大都會老闆Steve Cohen也傳出希望為先發輪值注入活水，全力交易來Castillo，與日籍投手千賀滉大共同撐起前段先發輪值。