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軸承廠富世達作為上市高價股，今（16）日出現帶量下殺，收在跌停價900元位置，跌出千金股行列。股價單日大挫百元，等同於投資人每抱一張，即賠100萬。富世達達過去曾因摺疊機題材受到外資力捧，加上水冷轉接頭模組為主要供應輝達GB200伺服器的散熱用途，股價一路飆漲，加入千金股行列，上週11日更衝高至1120元位置。然而，近期卻有消息指出，摺疊式智慧型手機顯示面板出貨量預計在2025年會持續下滑，且摺疊機市場仍由華為與三星2大品牌主導，預估蘋果推出相關產品的時程有可能會落在2026年。種種利多不明的因素使股價在衝破高點後，連3日收黑，今日更出現帶量下殺，單日大挫百元，收在跌停價900元位置，跌出千金股。母公司奇鋐也同步重摔，終場下跌49元，收在637元，跌幅超過7%。