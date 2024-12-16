我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《宇宙機器人》（Astro Bot）擊敗《黑神話悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》等強敵拿下年度最佳遊戲。（圖／翻攝宇宙機器人官網）

▲黑神話開發商「遊戲科學」執行長馮驥也喊不懂TGA官方評分標準。（圖／翻攝微博）

2024 The Game Awards（TGA）遊戲大賞頒獎典禮日前順利落幕，最大獎項「年度最佳遊戲」由索尼互動娛樂《宇宙機器人》，而玩家呼聲最高的《黑神話：悟空》則黯淡落敗。對此，黑神話開發商「遊戲科學」執行長馮驥也發文表示，其實自己早就寫好得獎感言，並狂酸「被譽為中國首部3A大作遊戲的《黑神話：悟空》，問世之後就引發轟動，也毫無意外入選 TGA 遊戲大賞多個獎項提名，包含最佳動作遊戲、最佳藝術指導、最佳遊戲指導、年度最佳遊戲，以及玩家之聲（100%玩家投票比例）。最終《黑神話：悟空》拿下了最佳動作遊戲以及玩家之聲獎項，最重要的「年度最佳遊戲」則敗給了《宇宙機器人》，抱憾而歸。「遊戲科學」執行長馮驥在TGA當天也抵達現場，他在事後也發出長文分享心聲「今年入圍的遊戲都很出色，但真搞不清楚這次年度遊戲的評選標準是啥，我特麼白來了」。在《宇宙機器人》得「年度最佳遊戲」獎項之後，大批黑悟空粉絲也紛紛找地方出征發洩，對此，馮驥也看到了這些人的情緒，「我完全能理解這些不甘，同感這些不爽，因為我知道這些情緒的背後，不是痛苦與惡意，而是自尊與自信」，更透露自己兩年前就寫好了年度遊戲登台的演講詞，但這次卻未能用上。除此之外，在TGA頒獎典禮現場，還有外國媒體目睹在《宇宙機器人》得獎瞬間，「遊戲科學」團隊中有人直接抱頭痛哭，無法接受沒有抱回「年度最佳遊戲」的結果。事實上， TGA 評分機制過去一直就有著爭議性，因為年度最佳獎項中的評分，由媒體組成的委員會分數占9成，玩家則佔1成，因此過去常常發生「叫好不叫座」的冷門遊戲奪下獎項的事情發生。不過本次《宇宙機器人》ASTRO BOT在Metacritic 網站上集結了百間媒體評分中，獲得平均94分的極高分數，玩家評分也有9.6，反觀黑神話悟空在這項評分中，僅獲得81分，一來一往差超過13分，也難以逆轉玩家、銷量帶來的聲量好評。