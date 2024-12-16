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【唐綺陽星座運勢週報12/16-12/22】週一水星順行，雙子、處女迎來轉折點，諸事重新啟動，射手擺脫被挑惕的噩夢，有星在射手6-9度者是近期主人公，備受祝福。火星逆行，天蠍、牡羊請忍耐、勿一意孤行，獅子有爆紅或爆黑可能，撐住年底期間。週六太陽進魔羯，冬至節氣天氣多變，要注意保暖。木土四分，社會事件推動，交通、教育議題值得關注。其中牡羊感情方面因為自身執念而停擺，處女工作部分喜獲各種好消息。星象影響：水星順行、火星逆行、太陽進魔羯、木土四分12星座個別影響：牡羊：太完美主義會故步自封；感情因自身執念而停擺雙子：凡事想太多而自亂陣腳；感情內心戲多難相處射手：不必要的挑剔會拖延進度；感情別把小缺點放大水瓶：不同頻率者共事需要磨合；感情不如意遇矛盾情況巨蟹：易被情勒或自己想太多；遇不感興趣卻很主動的對象天秤：工作順利卻自我挑剔不夠完美；感情大多被工作佔滿天蠍：事業受稱讚或被翻舊帳很兩極；感情有各種顧慮擔心魔羯：工作受對手刺激遇強則強；感情當心說話太直白金牛：提出主見能順利推進事務；感情主導權掌握在你獅子：需做出聰明的選擇判斷；感情遇進退兩難情況處女：工作上喜獲各種好消息；感情甜蜜桃花朵朵開雙魚：合作適合進入合約階段；重視感情中的公平性