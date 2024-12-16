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▲崔丹尼爾（右起）、全昭旻為了宣傳新劇，登上池錫辰主持的網路節目。（圖／지편한세상 [Jeeseokjin World]YouTube）

▲全昭旻說自己離開RM一度覺得看不到未來，還去咖啡廳打工兼職。（圖／지편한세상 [Jeeseokjin World]YouTube）

▲池錫辰（左）和全昭旻（右）鬥嘴的搞笑互動，令現場工作人員也笑翻。（圖／지편한세상 [Jeeseokjin World]YouTube）

38歲韓國女星全昭旻去年10月退出主持長達6年的綜藝節目《Running Man》（下簡稱RM），讓粉絲相當錯愕。近日她登上老朋友池錫辰主持的網路節目《池舒適世界》曝光近況，全昭旻表示自己退出RM時，一度覺得「看不到未來」，不知道要做什麼的她，還到朋友的咖啡廳打工領時薪。全昭旻說後來自己才又繼續回歸片場拍戲，而那段在咖啡廳工作的日子，反倒成了她的充電時光。全昭旻離開RM一年多時間，近日帶著韓劇《今天也很抱歉》（又譯：松理不Sorry）回歸小螢幕，更登上池錫辰的網路節目做宣傳。全昭旻分享，自己離開RM後，大概只隔了3、4個月就開始拍戲，還接拍了電影，比她想像的更快投入到下個工作，但中間也一度出現迷茫期。全昭旻說她當初完全沒有先和其他工作接洽，因此少了RM的拍攝，生活變得有點沒方向，加上又搬到負擔比較重的新家，這讓她一度陷入低潮，覺得日子看不到未來。後來全昭旻到認識的朋友經營的咖啡廳打工，交換條件是她要露臉上班、不能遮掩，來吸引客人上門，但薪水只領普通時薪；當時全昭旻爽快答應，也意外自己開始工作後，真的被很多粉絲認出來。全昭旻笑說一開始有粉絲看到她在咖啡廳上班，還以為她在拍節目，不停找隱藏的攝影機，逗得池錫辰也哈哈大笑。而這段打工時光讓全昭旻走出低潮，她說這讓她想起自己以前追夢的日子，獲得了不少能量，之後才開始進組拍片，回歸演藝圈。看到全昭旻現在過得很好，池錫辰也安心不少，他坦言自己原本也害怕全昭旻會適應不了外面的世界。全昭旻則笑說，她離開後RM班底的平均年齡變小許多，氣氛似乎也變好了，讓池錫辰打趣嗆她：「看著後悔了吧？」全昭旻也配合的說：「這倒是真的」，兩人彷彿又重回在RM鬥嘴的時光，勾起粉絲滿滿回憶。