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台北股市今（16）日終場翻紅上漲19.42點或0.08%，收在23039.9點，5日線成功站回，10日線沒有站回，成交量為4087.84億元；其中三大法人合計買超140.97億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連4賣「由賣轉買」買超151.62億元；投信「連4買」，今日買超15.94億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超26.59億元，合計三大法人買超140.97億元。美國股市上週五漲跌互見，其中費半指數上漲逾3%，台積電ADR上漲近5%，帶動台北股市今日開盤上漲186.73點、來到23207.21點，站回5、10日線，雖然台積電力守紅盤，不過股王、股后遭到空軍狙擊，拖累指數同步走低，最低一度來到22959.91點，再度失守5、10日線，不過在台積電尾盤助攻下，台股終場翻紅上漲19.42點或0.08%，收在23039.9點，5日線成功站回，10日線沒有站回，成交量為4087.84億元。大盤尾盤驚險收紅，中小型股卻一路走低，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到255.54點，隨後賣壓加重，終場收在今日最低點250.1點，下跌5.19點或2.03%，日K連7黑，連續第二個交易日在年線之下，成交量為1058.35億元。權值股漲跌互見，權王台積電以1085元開出、上漲20元，不過盤中漲幅稍微收斂，最低來到1075元，最後一盤敲進5519張買單，拉抬股價終場收在最高價1085元，上漲20元或1.88%，不過日K拉出一根長下影線的黑K棒，挹注大盤指數就有155點，也就是說扣除台積電的漲點，台股是呈現下跌超過百點的。鴻海則是開高走低，以188元開出、上漲1.5元，不過隨後遭到空方狙擊跳水翻黑，盤中最低一度來到181.5元，終場下跌4.5元或2.41%，收在182元，日K拉出連續8根黑K棒，拖累大盤指數就有21點；聯發科也同步開高走低，以1435元開出、上漲25元，盤中翻黑走低，終場下跌25元或1.77%，收在1385元，日K終結連5紅，拖累大盤指數就有11點。今日個股成交量排行榜前五名：神達、陽明、聯電、泰金寶-DR、亞光；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、鴻海、創意、金像電。