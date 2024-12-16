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全福生技（6885）今（16）日掛牌上市，承銷價為32.31元。不過今日以31.9元開出，跌破承銷價，雖然一度翻紅但卻只是曇花一現，終場下跌1.3元或4.02%，收在31元，中籤者暫賠1310元。全福生技為新藥研究開發的公司，近年專注於眼藥開發。全福生技表示，旗下擁有5項新藥產品，其中治療乾眼症核心產品BRM421，已經過人體臨床試驗驗證其安全性與療效。全福生技已在美國進行三期臨床試驗，並將BRM421在大中華區的開發與商業化權利授權給中國遠大醫藥。另有3項產品已進入二期臨床試驗，分別是治療神經營養性角膜炎的BRM424及青光眼相關疾病的BRM411與BRM412。全福生技的眼藥開發涵蓋前眼症與後眼症，希望成為全方位眼科藥物公司。全福去年底因乾眼症新藥三期解盲未達標，股價從75元跌到30元，隨後公司重整旗鼓，調整臨床實驗與眼藥濃稠度設計後成功翻身，成為台灣第一家解盲失敗仍成功上市的生技公司。全福生技實收資本額為11.57億元，主要產品為新藥開發，擁有獨家授權的色素上皮衍生因子（PEDF）衍生短鏈胜肽（PDSP），可應用於多個治療領域和適應症；2023年、2024年上半年各為稅前淨損6.88億元、1.32億元，每股稅後虧損6.84元、1.14元。全福生技今日掛牌上市，以31.9元開出，跌破承銷價32.31元，雖然盤中一度番紅來到32.8元，不過隨後立即跳水翻黑，盤中最低甚至失守31元、來到30.55元，終場則是下跌1.3元或4.02%，收在31元，成交量為3732張。