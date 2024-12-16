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根據世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）最新研究報告指出，人類活動導致的氣候變化正在顯著增加菲律賓遭受熱帶風暴和致命颱風的風險，過去兩個月內連續6個颱風襲擊已造成超過170人死亡、數十萬人流離失所。專家警告，如果全球氣溫持續上升，未來類似災害發生的頻率和強度將進一步攀升。世界氣候歸因組織由科學家和氣象學家所組成，專門研究氣候變遷和暖化效應的衝擊。這份報告於12月12日發佈，指出菲律賓地區於11月接連4場颱風的異常現象，可能有70%的原因是全球氣溫已比工業化前上升了1.3攝氏度所致。報告作者之一克拉克（Ben Clarke）指出：「研究顯示全球變暖已強化菲律賓地區連續生成颱風的條件。如果全球氣溫比工業化前上升2.6攝氏度，此類風暴的發生機率將比目前增加40%。」菲律賓每年平均經歷20個熱帶氣旋，其中約有8至9個登陸。研究顯示，由於全球變暖，菲律賓每年遭遇至少3個大型颱風直接襲擊的可能性，比工業化前增加了25%。在工業化前，這類極端天氣約每19年才會發生一次，而如今則縮短為每15年發生一次，頻率提升了四分之一。報告同時指出，全球熱帶風暴的總數並未顯著增加，但海洋升溫助長了更強烈的風暴。隨著大氣溫度上升，更多水氣被捕捉，導致颱風帶來更強降雨和更大破壞力。美國非營利氣候科學與新聞組織氣候中心上月分析指出，隨著海洋溫度持續創下新高，颶風與颱風的強度顯著提升，每小時風速平均增加了29公里。報告還提及，今年全球多地觀察到連續發生的極端天氣事件，包括非洲薩赫勒地區（Sahel）的洪水，以及美國的颶風「海倫妮」和「米爾頓」。報告強調，隨著氣候變暖，複合型極端事件的發生可能性將進一步增加，社區必須採取行動，提高應對極端天氣的能力，才能減少災害帶來的影響。儘管如此，專家強調，解決氣候問題不能僅依靠資金支持。世界氣候歸因組織創辦人奧托（Friederike Otto）呼籲：「全球應停止燃燒化石燃料，否則颱風災害只會變本加厲。」