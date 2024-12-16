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征戰NBA 22個賽季，今年底就要滿40歲的「詹皇」LeBron James在休息8天、缺席2場比賽後，今天回歸，繳出18分8籃板8助攻的全面成績單，賽後他表示休息的決定是對的，身心靈都達到他想要的狀態了。James是聯盟年紀最長的球員，他缺席了上週一對拓荒者及上週六對灰狼的賽事，湖人球團表示James左腳出現傷痛，湖人教頭JJ Redick則透露他和James討論了休息計畫，「如果他覺得需要休息幾天，我會很感激。」Redick表示自己也打了15年的球，身心靈都感到精疲力竭，像James這樣偉大的球員也需要適時休息以保持狀態。湖人今天主場迎戰灰熊前的45分鐘，James的狀態升級為能夠出場，首節就小秀扣籃，隨即再賞對手「追魂鍋」狀態感覺相當不錯，最終出賽34分，17投7中，貢獻18分8籃板8助攻，和狂轟40分16籃板的Anthony Davis聯手率湖人以116：110斷灰熊4連勝。「感覺自己的腳和身體狀態不是很好，對拓荒者的比賽前，我進行了賽前訓練，然後決定那天還是休息一下比較好。」賽後James表示，「我有機會多休息幾天，讓我的心理、身體及各方面都達到我想要的狀態，為今晚做好準備，而事實證明這是有效的。」因為賽程安排，James休息8天只錯過2場賽事，「在賽季期間，有機會好好利用賽程的情況並不常見。而我過去這一週就有機會這樣做。」湖人下一場比賽要等到週五客場出戰國王，James還有時間保養身體。