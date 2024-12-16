羅志祥將於本月28、31日於高雄巨蛋連唱兩場，為了勁歌熱舞環節如火如荼排練中。他自認體力不錯、沒有特別做些什麼，透過吃中藥加飲食控瘦下來，腰都變得比以前細。不過這成果他不打算展現，自嘲：「很多年以前跟蔡依林在簽唱會上跳起來，那時剛好在練健身，自以為身材從來沒這麼好，主動脫衣服，隔天看到照片，天啊，怎麼胸前『小紅豆』一高一低，有夠醜的，決定以後不要再露。」
自認健身效果好 看到照片卻覺得有陰影
提到當年這件糗事，他解釋：「有時候健身完會被燈光效果迷惑，覺得自己什麼都有了，可是在太陽底下，沒有陰影，才知道其實都沒有，兩邊乳頭還一高一低，真的不好看。」還不忘笑道：「那是一個陰影。結果講完你們又把舊照片翻出來，造成第二次傷害。」
雖然羅志祥在演唱會上沒要展露身材，觀眾仍有精彩的煙火秀和他的歌舞演出能大飽眼福。想像中歌舞的活動量大，對45歲的他會是挑戰，結果他坦言，慢歌的段落才難，因為快歌唱完、要很緊急換好衣服，再次登台時可能還在喘，此時要發出低音、很不容易，不禁笑道：「可不可以改成從副歌開始唱？因為副歌的key會拉得比較高。」他還透露，這次慢歌會改編成類似「流行45轉」的形式，頗值得粉絲期待。
「告白環節」見證觀眾的幸福時刻 目前沒對象、媽媽也不逼婚
而羅志祥還安排了很特別的「告白」段落，原是因爲有觀眾透露要在現場求婚，據他表示大概有10對提出類似需求，如何讓他們都滿足又不會佔用到過多時間，著實令他費了番心思。問他對於2024年的自己，有沒有想要告白些什麼？他坦言現在變得很安逸，更注重生活和工作中求取平衡，但因為45歲了，希望自己更多去了解生活在每一處有很多美好的東西。至於看到別人的幸福時刻，會不會讓他被媽媽催婚，或是自己也想找個對象求婚？他斬釘截鐵答道：「不會，現在沒有對象可以求。」
主辦單位寬宏藝術，也獻上筋膜槍讓羅志祥可以好好舒緩練舞操到緊繃的肌肉，再提供到最夯度假地：越南富國島的「機加酒」行程，他笑言春節後可以好好休息，想帶媽媽一起去。為了高雄的兩場表演，近來他推了10多場演出邀約，也推掉國內外各地的演唱會，就是要把最好的留給在高雄巨蛋的的觀眾。「2025羅志祥 30巡迴演唱會 高雄站」購票可以上寬宏
售票系統(Kham.com.tw)，以及在萊爾富、OK便利商店洽購。
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提到當年這件糗事，他解釋：「有時候健身完會被燈光效果迷惑，覺得自己什麼都有了，可是在太陽底下，沒有陰影，才知道其實都沒有，兩邊乳頭還一高一低，真的不好看。」還不忘笑道：「那是一個陰影。結果講完你們又把舊照片翻出來，造成第二次傷害。」
雖然羅志祥在演唱會上沒要展露身材，觀眾仍有精彩的煙火秀和他的歌舞演出能大飽眼福。想像中歌舞的活動量大，對45歲的他會是挑戰，結果他坦言，慢歌的段落才難，因為快歌唱完、要很緊急換好衣服，再次登台時可能還在喘，此時要發出低音、很不容易，不禁笑道：「可不可以改成從副歌開始唱？因為副歌的key會拉得比較高。」他還透露，這次慢歌會改編成類似「流行45轉」的形式，頗值得粉絲期待。
「告白環節」見證觀眾的幸福時刻 目前沒對象、媽媽也不逼婚
而羅志祥還安排了很特別的「告白」段落，原是因爲有觀眾透露要在現場求婚，據他表示大概有10對提出類似需求，如何讓他們都滿足又不會佔用到過多時間，著實令他費了番心思。問他對於2024年的自己，有沒有想要告白些什麼？他坦言現在變得很安逸，更注重生活和工作中求取平衡，但因為45歲了，希望自己更多去了解生活在每一處有很多美好的東西。至於看到別人的幸福時刻，會不會讓他被媽媽催婚，或是自己也想找個對象求婚？他斬釘截鐵答道：「不會，現在沒有對象可以求。」
主辦單位寬宏藝術，也獻上筋膜槍讓羅志祥可以好好舒緩練舞操到緊繃的肌肉，再提供到最夯度假地：越南富國島的「機加酒」行程，他笑言春節後可以好好休息，想帶媽媽一起去。為了高雄的兩場表演，近來他推了10多場演出邀約，也推掉國內外各地的演唱會，就是要把最好的留給在高雄巨蛋的的觀眾。「2025羅志祥 30巡迴演唱會 高雄站」購票可以上寬宏