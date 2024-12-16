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▲為喚起社會大眾對心智障礙者年老安養議題的重視，瑪利亞基金會15日舉辦「瑪利亞天使公益路跑」，吸引近3000跑者參與。（圖／瑪利亞基金會提供）

為了喚起社會大眾對心智障礙者年老安養議題的重視，瑪利亞基金會首度舉辦「瑪利亞天使公益路跑」，將路跑報名費全數捐做「安老家園」興建，善心企業家鍾文智也不落人後大力贊助，希望讓身心障礙兒童及家庭都能走出戶外，享受人生第一場路跑。15日在台中中央球場會場響起”瑪利亞的天使”這首傳唱30年的會歌，2500多名跑友陪伴200多名腦麻及身心智障礙兒家庭一同路跑，也是本年度最多身心障礙者參與路跑活動，場面溫馨感人，包括立法院副院長江啟臣、教育部次長張廖萬堅、臺中市運動局代理局長游志祥、社會局副局長陳坤皇、立委何欣純、楊瓊瓔、臺中市工策會總幹事黃于珊都到場為身障兒加油打氣!現場不少身心障礙者家長推著輪椅、攙著孩子慢慢前進，在賽道上不同障別的跑者一同出發，有早療的小寶寶在途中，爸爸特地停下來按摩安撫，也有80歲老母親攙扶著55歲重度智能障礙的女兒一起牽手前進，老母親一路上呵護女兒繫上圍巾，場面令人動容。賽道上其他跑者也不斷為身障者家庭加油打氣，讓所有參與者都感受到溫情。雖然天氣很寒冷，看到這些家庭和瑪利亞基金會對身心障礙者的付出，以及大家一路上的互相扶持，鍾文智感動地說，雖然他們跑得很慢，但是看到這些家長帶著小孩笑著跑完，真的被感動到了，相信他們背後付出的辛苦和淚水絕對不少，但是來到現場藉由大家互相鼓勵，更體悟到天氣很冷，人心很暖。瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，瑪利亞創辦36年，堅持從小到老的照顧服務承諾，每年提供7000多位心智障礙者及其家庭服務，面對孩子長大漸漸邁入老年了，雙老家庭衍生出的老老照顧議題，瑪利亞發起募資3.6億籌建住宿型機構「心智障礙者安老家園」，要給老化心智障礙者一個家。希望透過瑪利亞天使路跑活動，喚起大眾對身障老化議題的重視，路跑報名費做為捐款收入，將全數支持籌建安老家園，共同陪伴雙老家庭走更遠的路。此次路跑活動也響應運動平權、綠色路跑理念，打造身障友善的路跑活動，呼籲社會能給予身心障礙者更多支持，營造一個更包容、多元文化的社會，並落實CRPD平等參與的理念，打造友善共融的城市環境，並在賽前完善規劃，確保賽道路線安全平整、為身障跑者設置專屬補給站區域，及獨立友善休息區與無障礙廁所空間，讓身障跑者可以全程安心運動。