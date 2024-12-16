我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日林穎樂（右一）出席FIF打歌舞台活動，被問及最近的風波。（圖／記者陳明安拍攝）

▲林穎樂還原事件風波原委，喊冤不是自己。（圖／記者陳明安拍攝）

啦啦隊女神林穎樂最近和林襄捲入「讓位風波」，事件起因於黃小柔爆料，先前錄外景時2位流量女神霸佔屈中恆老婆Vicky的座位，引發網友瘋猜是林穎樂和林襄，對此，林穎樂也火速出面打臉說法：「我們錄節目沒有發生過這件事情。」今（16）日林穎樂出席FIF打歌舞台活動，再度澄清此事，「我覺得不是我。」並曝光自己和Vicky在社群平台上也會有留言互動，「相處很愉快。」林穎樂坦言自己的心情都還好，畢竟沒禮貌的人不是她們，她還原當時情況，和林襄、Vicky、黃小柔有一起搭車，但是台鐵，並不是高鐵，過程中沒有發生什麼不禮貌的事情，也沒有將腳跨在椅子上，她一直都不覺得Vicky是在說她們，在風波第一時間爆發時，林襄還傳影片提醒她們被點名了，林穎樂也安慰對方，說不會是在說她們。林穎樂透露，在錄影過程中和Vicky、黃小柔相處都很融洽，她們也會在IG互相標註、留言互動，還收到Vicky私訊，對方表示說很開心認識可愛的妹妹們，她不清楚被爆料的人到底是誰，但也沒有過問Vicky，「不太清楚發生什麼事，不好意思問。」她坦言被誤會心情難免受到影響，但能解釋清楚就好。林穎樂強調，她們都是晚輩，遇到前輩提攜都是抱著感恩的心，行事上都很小心。先前黃小柔和Vicky在節目《小姐不熙娣》上爆料，有2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，還非常沒禮貌的要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，網友起底兩人過去一同在花蓮錄製過《綜藝玩很大》，當時另外兩位女星正是林襄和林穎樂。對此，林穎樂昨日也發文表示：「這事情第一時間林襄也傳給我，我滿確定不是在說我們。」