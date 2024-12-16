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據國際航運商會（ICS）統計，全球至2026年底將面臨約9萬名的適任船員缺口，各國需積極推出策略應對此項挑戰。擁有21艘船的中鋼運通考量到未來人力缺口，多年來提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，近期邀請 高雄科技大學航運技術系及輪機系共36位師生參訪，鼓勵成為專業航海人。中運公司目前擁有21艘船舶，船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱台灣籍船員人數的占比高達8成，且多年來提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，希望藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。高科大為讓該校航輪兩個科系的學生認識散裝、貨櫃等不同船隊特性，安排師生一行36人至中運公司參訪。中運公司先讓師生觀賞影片了解中鋼的發展歷程，以及一貫化作業鋼廠使用的原料，也就是中運船隊主要載運的貨物。另外，中運船隊承運貨物及航線不僅相對單純，其中約3分之2船舶的航線也經常停靠台灣港口，船員們能利用在台靠岸期間輪流安排返家與親友相聚，同時船舶上也可以補充熟悉的家鄉食材。中運公司副總許立和表示，為打造良好的船舶工作環境，中運船舶上不僅每位船員都有屬於自己的寢室及衛浴空間，公共空間部分也設置餐廳、洗衣間、健身房、娛樂室及醫務室等。隨著數位科技發展，現有船舶的安全性及自動化程度皆大幅提高，中運公司更在船上提供網路通訊及遠距醫療諮詢服務，即使在海上航行，船員們不僅能與家人保持聯繫。中運公司也安排師生至停泊於高雄港98號碼頭，長300米、寬50米，屬20萬噸級海岬型散裝船「中鋼成功輪」參觀，除了安排輪機長介紹船舶上相關機械及電機設備之操作及維護外，也特別安排一位從高科大航技系畢業，因優秀表現升到二副的學長為學弟妹們解說航行操控台的數位儀器應用。