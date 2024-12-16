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衛福部12日公布霸凌案調查結果，結過8件霸凌案僅3件成立，衛福部長照司司長祝健芳要求同仁「伏地挺身、深蹲」，被衛福部認定沒有強迫、是鼓勵；衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟對下屬說「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」，也被衛福部認定不構成霸凌，繼續擔任主秘。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，衛福部根本就是球員兼裁判，這樣的制度下許多案件恐怕永無天日。王鴻薇今（16）日在臉書發文表示，「4頁報告審8案你敢信？衛福部霸凌案一級主管全部沒事」， 上禮拜衛福部公布霸凌案件，總計八件調查結果，調查後僅三案成立，7人受到處分，讓社會大眾不能接受，尤其衛福部提出的報告，扣掉封面頁，僅僅四頁，對於8個案件也無個別報告，「這些案件到底查了什麼？怎麼查的？都不夠透明清楚。基層公務員顯然都不能服氣」。王鴻薇指出，在上週調查報告一出來，立刻就有內部人士流出影片，證實了長照司長祝健芳逼迫員工做伏地挺身、休息時間做深蹲，事情曝光後，不但沒收斂，還脅迫下屬在接受調查時要「支持司長」，結果媒體問部長邱泰源，邱泰源竟然還回只有「極少數表示不願意」，「這是什麼立意良善答辯法嗎？」王鴻薇質疑，其他像是社保司長劉玉娟，要求同仁「必須要先輕生啊」、「你要先輕生，你一定要先表示你的誠意啊」自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」，的用語來交代業務內容，這些難道都沒有可議之處？王鴻薇表示，現在政府各局處霸凌事件頻傳，行政院霸凌申訴平台、衛福部霸凌申訴都要求當事人具名，申訴人必須具名以言詞或書面提出，以衛福部來說，後面還是要交由衛福部安全及衛生防護小組審議；王痛批，根本就是球員兼裁判，更讓第一線害怕「秋後算帳」，這樣的制度下許多案件恐怕永無天日，「要如何阻止下一個憾事發生？」