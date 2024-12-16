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國軍向美國採購108輛M1A2T戰車當中第一批38輛，於昨日下午由長榮長親輪運抵台北港，卸載完成後，在今(16)日凌晨出發運往新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。民眾黨立委林憶君今（16）日表示，M1A2T主戰車與國軍現役戰車是完全不同世代的裝備，陸軍對新世代裝備的佈署、運用以及維修等後續因應，都應該要開始有新的思維，以適應現代戰場。據了解，未來將有10輛M1A2T戰保留在陸軍裝甲訓練指揮部外，其餘98輛將全數部署在負責北部防務的第三作戰區，以強化中樞防衛作戰能力。部署地包括駐紮新北林口地區的陸軍269旅、駐紮在新竹湖口地區的陸軍584旅。對此，林憶君表示，M1A2T主戰車與國軍現役戰車是完全不同世代的裝備，因此，陸軍對新世代裝備的佈署、運用以及維修等後續因應，都應該要開始有新的思維，以適應現代戰場，希望國防部千萬別再將過去運用在M60A3的思維，套用到不同世代的M1A2T上，以免作繭自縛。林憶君分析，M1A2T不論在火力、防護力、機動性與資訊化等關鍵指標，都大幅超越陸軍現役戰車，符合現代城鎮戰場需要在「點對點」分散快速機動的需求：因此，林憶君建議陸軍不應再把過去M60A3的運用方式套用到新的M1A2T上，應該要有新的思維，新的作為，以免作繭自縛。林憶君進一步指出，M1A2T戰車的發動機是採用燃氣渦輪，是目前世界上性能最好的戰車引擎，其運作原理與飛機發動機相同，同時油耗量也非常驚人。林憶君也特別提醒陸軍後勤單位，同時也要考慮因為M1A2T戰車的引擎運作原理和現役戰車的柴油引擎完全不同，因此，未來也要為後續供油和引擎維修等問題做好準備。林憶君也警告，M1A2戰車雖然是目前全世界綜合性能最強的戰車，但並非是無堅不摧、無法擊毀的「無破綻」戰車；據悉，中共解放軍也早已針對我國新裝備M1A2T研究應對方案；畢竟現代戰場是體系化作戰，因此，林憶君提醒，未來陸軍千萬不能過度倚仗該戰車的性能，必須依照可能面對的戰場環境做更妥適運用，俾符此次軍購為保家衛國之目的及意義。