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因應營運成本不斷上升，桃捷公司表示，經董事會同意並報請桃園市政府核定，自114年1月2日起，機場捷運全線票價10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍提供5元優惠，但為了減輕通勤旅客的負擔，若使用桃捷公司超值定期票或桃園市民卡搭乘，則提供更優惠的折扣，使用TPASS通勤月票的旅客則不受影響。桃捷自有超值定期票僅能搭乘機場捷運，為了避免1月2日實施當天辦理購票及退票的民眾排隊過久，規劃提前開放預購各天期的超值定期票與辦理優惠退票。旅客可以從12月23日起，在機場捷運全線車站的詢問處（A20興南站除外）預購各天期的超值定期票，在1月2日正式實施前購買者優惠不收50元的購票工本費，預購的定期票則在1月2日開放使用。桃捷指出，旅客原本持有的定期票仍可繼續使用，亦可選擇從113年12月23日到114年6月30日，攜帶身分證件及票卡，在桃捷全線各車站詢問處（不含A20興南站）辦理優惠退票，在這段期間內退票可退還購票時支付的工本費50元，也不收退票手續費20元，退還金額是依照未使用天數比例計算。桃捷補充，計算方式為定期票費用（不含票卡工本費）除以「票卡有效期間」乘上「未使用天數」，其中，「未使用天數」為票卡「最後使用日」次日起至有效期間最後一天之日數，退還的金額可直接加值於悠遊卡、一卡通或以現金退款。桃捷，建議旅客可用「預先購買、延後退票」的方式進行定期票轉換，在113年12月23日起預購新版面的桃捷超值定期票，可免支付50元工本費，並於114年1月2日後開始使用；而原本的自有定期票若沒有使用需求，可於113年12月23日至114年6月30日優惠退票期間選擇人較少的時候辦理，退票金額依未使用天數比例退還，所以只要沒有繼續使用，延後退票不會影響退票金額。桃捷公司表示，鼓勵通勤通學的旅客使用TPASS通勤月票與桃捷超值定期票搭乘，將不受恢復原價的影響，而桃園市民搭乘機場捷運也可多使用桃園市民卡，可享7折的優惠。