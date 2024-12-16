知名成人平台「FANS 17」遭檢舉，疑涉拍攝未成年少女性影片，並提供下載瀏覽，檢調展開搜索約談後，認為「FANS 17」、「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地院聲押禁見獲准，另外，擔任監察人的網紅小哥哥艾里，諭令以20萬元交保。對此，「爆料公社」發出聲明，強調此案屬於負責人之個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。
據了解，「FANS 17」遭爆拍攝多部未成年少女性影片，橋頭地檢署指出，受害少女估逾百人，本月11日，兵分多路搜索約談，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，認為負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，且有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。
爆料公社聲明全文：
本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。本公司管理團隊及全體員工目前營運狀況一切正常。我們將持續致力於為大眾提供優質的服務，並履行對用戶和社會的責任。
本公司高度尊重司法機關的偵辦工作，相信司法機關將秉公處理，查明事實，釐清責任。對於任何將案件與本公司扯上關聯的不實指控與揣測，本公司保留法律追訴權。我們呼籲各界保持理性與客觀，尊重司法調查的最終結果，避免擴散未經證實的訊息。
本公司始終堅持依法經營，並承諾持續改善資訊分享的服務流程與管理規範。我們也將加強平台使用規則的審查與落實，確保營運的合規性與安全性。我們將以實際行動回應外界對我們的期待，並堅守我們對社會的承諾。特此聲明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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爆料公社聲明全文：
本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。本公司管理團隊及全體員工目前營運狀況一切正常。我們將持續致力於為大眾提供優質的服務，並履行對用戶和社會的責任。
本公司高度尊重司法機關的偵辦工作，相信司法機關將秉公處理，查明事實，釐清責任。對於任何將案件與本公司扯上關聯的不實指控與揣測，本公司保留法律追訴權。我們呼籲各界保持理性與客觀，尊重司法調查的最終結果，避免擴散未經證實的訊息。
本公司始終堅持依法經營，並承諾持續改善資訊分享的服務流程與管理規範。我們也將加強平台使用規則的審查與落實，確保營運的合規性與安全性。我們將以實際行動回應外界對我們的期待，並堅守我們對社會的承諾。特此聲明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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