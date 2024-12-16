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▲FANS 17遭爆拍少女性影片！爆料公社負責人收押，「爆料公社」發出聲明，強調此案屬於負責人之個人行為。（圖／翻攝畫面）

知名成人平台「FANS 17」遭檢舉，疑涉拍攝未成年少女性影片，並提供下載瀏覽，檢調展開搜索約談後，認為「FANS 17」、「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地院聲押禁見獲准，另外，擔任監察人的網紅小哥哥艾里，諭令以20萬元交保。對此，「爆料公社」發出聲明，強調此案屬於負責人之個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。據了解，「FANS 17」遭爆拍攝多部未成年少女性影片，橋頭地檢署指出，受害少女估逾百人，本月11日，兵分多路搜索約談，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，認為負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，且有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。