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▲宮下宗一郎一行致贈紀念品予黃偉哲。(圖／南市府提供)

日本青森縣為台南友誼市，去年甫當選該縣知事的宮下宗一郎今(16)日首次率團來訪，初次來訪的宮下宗一郎與市長黃偉哲暢談台南與青森未來可以發展的交流方向。黃偉哲也希望未來雙方在半導體、綠能、教育、文化、物產上都能有更多的交流，共同推動兩市的經濟與發展，使兩市友誼永固。日本青森縣知事的宮下宗一郎一行7人於今天拜會市台南市政府，黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩，以及財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長李退之熱情接待。黃偉哲除感謝青森縣在今年初台南燈會時派代表前來參加，一同紀念台南迎接400周年，展現了青森與台南一直以來的深厚情誼，也很開心在2024年末迎接宮下知事的到訪。兩市一直以來都積極促進彼此的農業交流，持續擴展芒果與蘋果間的交流。黃偉哲也提到，台南跟青森都有半導體產業聚落，也都積極發展綠能，而隨著台灣跟青森恢復直航，也希望未來雙方在半導體、綠能、教育、文化、物產上都能有更多的交流，共同推動兩市的經濟與發展，使兩市友誼永固。宮下宗一郎表示, 聽聞今年是台南400周年，台南又是台灣的古都，所以非常期待來到台南，而青森縣栽種的第一棵蘋果樹到今年也剛好滿150周年。宮下知事很感謝台南市對青森縣與弘前市一直以來的幫忙，經過這幾年的努力, 青森縣及所在城市也跟台灣許多地方開展交流。宮下宗一郎也認為，未來雙方在教育、觀光、貿易，以及行政單位之間的交流都非常值得期待，此外，經濟交流也是不可或缺的，雙方互相促進招商及投資，增加兩方就業機會, 是最具體也最實際的交流方式, 而此次訪團在台南停留的時間非常短暫，希望下次能有更多時間好好體驗台南市的文化魅力，也邀請黃市長有機會到青森縣體驗知名的睡魔祭。青森縣(Aomori Prefecture)位於日本本州最北端，於2017年底跟縣內的弘前市一同與台南締結為友誼市。青森縣是著名的蘋果產地，產量占日本全國的58％，而且出口的9成以上外銷到台灣, 該縣外側三面被日本海、太平洋以及津輕海峽所包圍，也是日本漁業重鎮。近年青森積極發展半導體以及離岸風電，成為除農漁業以外的重點產業。