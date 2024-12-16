我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北檢偵辦已經在收尾階段，外界預估本週有可能起訴；對此，曾任柯文哲競選團隊社群小編的政治評論員吳靜怡回顧從柯粉成柯黑的歷程，質疑民眾黨為何不認錯，要支持者承擔柯文哲的業障因果，「你們真的很殘忍」。吳靜怡15日在臉書發文，以「如果再遇見，我們還能彼此問候嗎？」為開頭表示，「這一路殘酷的讓我們彼此都逞強著，我們總是有篤定的眼神，一個為了柯文哲還撐著，一個為了事實不斷爭著，這些好像可以與我們無關，但台灣跟我們有關，但民眾黨的成立跟我們有關，潘朵拉的盒子就要打開了，相信搭配了這個時節，想送給你和我的是重生，畢竟正好是聖誕，我們篤定愛過幾個人也愛錯了幾個人，總是要打開聖誕結，那個綁著很多台灣孩子的結。」吳靜怡質疑，民眾黨為什麼從八月開始就不願意選擇用沉默來認錯就好？為什麼還要這麼多支持者來一起承擔柯文哲的業障因果？吳悲嘆，「你們真的很殘忍。」吳靜怡表示，「現在遇到很多人，上次我還幫民眾黨拉票，這次卻是打擊柯文哲」，柯文哲被羈押的那天正巧是她生日，同時，也收到情資要不要申請隨扈，擔心會有瘋狂支持者，但她選擇回到士林找了一起長大的地方人士，柯文哲每次選舉也都會到士林找大哥拜會、要資源，「現在回頭看都有點諷刺」。吳靜怡接續表示，朋友笑著要她回家鄉服務，「只是如果我選士林議員，到時候開車、拿牌子、造勢場合都是刺青的怎麼辦？我笑著回答他：『反正我就是派，那我去刺青就好，藝術，我們都是大藝術家捏，造勢一定放電音，直接在廟口辦！』」吳靜怡痛批，「柯文哲假清高，鄙視警察侯友宜又瞧不起兄弟，但選舉需要警察玩藍白合又需要兄弟撐場面，結果，自己幹盡了最噁心的事。」吳靜怡最後表示，「當個平凡人，尊重每個人」，去年看到藍白分裂後的聖誕節，今年她期待正義歸來的平安夜，「圍上大前年印度買來的圍巾，大師送上的開示與祝福：Happy！真是超簡單又適合大家，越冷要約快樂！」