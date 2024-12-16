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▲強烈氣旋「奇多」重創馬約特島。（圖／達志／美聯社）

法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭遇近一世紀以來最強氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲，造成嚴重災情。截至目前，官方確認至少14人死亡、超過200人受傷，當地樹木遭連根拔起、房屋也被風暴拆毀，本就脆弱的基礎設施也遭受重創地方當局更警告，實際死亡人數可能高達數百人，甚至逼近千人。法國官員週六表示，強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）對印度洋上的法國領土馬約特島造成了廣泛破壞，法國氣象局稱奇多帶來的風速超過220公里/小時，並於當地時間14日登陸馬約特島，挾帶時速超過225公里的強風席捲全島，導致馬約特島房屋的金屬屋頂被掀翻，數萬名居民無家可歸。馬約特島省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）表示，由於當地穆斯林習俗需在24小時內埋葬死者，造成最終死亡人數難以精準統計，估計死亡人數恐達數百甚至數千人。首府馬穆楚（Mamoudzou）市長蘇邁拉（Ambdilwahedou Soumaila）則描述，災後的場景就像世界末日，風暴幾乎「誰也不放過」，當地居民面臨嚴重缺水缺電的情況，還有災民形容風災的破壞猶如核戰後的廢墟景象。法國氣象局特別提到，「奇多」風速刷新紀錄，不僅是該島90多年來最強風暴，其破壞力更波及周圍，鄰近的科摩羅群島部分地區也宣布進入最高警戒狀態。法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）形容這是自1934年以來該島遭遇的最嚴重災害，所有臨時建築均已被夷為平地，法國總統馬克宏則承諾全力支援，並已調派軍用運輸機和救援船隻，攜帶緊急物資到現場，然而因為帕曼濟（Pamandzi）機場塔台嚴重受損，空中交通受阻，目前僅能由救援軍機暫時維持運輸。馬約特島位於馬達加斯加西北部，距巴黎約8000公里，人口約30萬，是法國最貧窮的海外領土。超過四分之三的居民生活在貧窮線以下，長期以來面臨幫派暴力和社會動盪問題。本次氣旋進一步暴露了當地基礎設施的脆弱，為救災行動增添挑戰。