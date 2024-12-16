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▲米津玄師高中曾組樂隊，最後卻因為雙方理念不合而解散。（圖／取自米津玄師 IG）

出道超過10年的日本歌手米津玄師，不僅發行多首名曲，2008年他以名稱「ハチ（Hachi）」在網站上發表他創作的音樂，當時創下百萬訂閱，以及千萬的播放量，不過他的童年卻很悲慘，不僅與家人關係不緊密，在學校也因為名字特殊，遭到同學霸凌。而米津玄師將在2025年3月15、16日來台灣舉辦世界巡迴演唱會「JUNK」，今天《NOWnews今日新聞》為您整理出米津玄師的3個小秘密，帶大家一起認識這位創作型鬼才。米津玄師曾透露，自己從小和家人的關係就不是特別親近，甚至感覺存在某種距離感，其中他與父親的隔閡最深，米津玄師曾說：「感覺一生中和父親說話的時間總共也就1小時左右。」還表示一直都感覺自己是局外人。不僅如此，米津玄師也因為名字特殊，在學校裡經常被同學欺負，其中有一次在幼稚園時跌到受傷，在嘴巴附近縫了好幾針，一回到學校卻被同學用看怪物的眼神盯著看，讓他在那瞬間覺得自己和別人不一樣。米津玄師在高中時期組的樂團後來因為理念不合解散，對此他只是淡淡的表示，自己是個人主義，所以無法和別人一起創作音樂。直到20歲時，米津玄師被醫師診斷出患有「高功能自閉症」，聽到消息的他沒有大吵大鬧，反而很平靜的接受這一切。米津玄師國小5年級就開始接觸動畫音樂，從此對音樂產生興趣，國中時他開始大量地聽日本搖滾樂團的歌，並嘗試自己創作音樂，於是2008年才17歲的米津玄師在日本動畫網站Niconico，以「ハチ（Hachi）」的名義發表音樂，隨後在平台上突破百萬訂閱，播放次數更是高達千萬，2010年時他再度發行第三張專輯，且作詞、作曲及MV動畫都是米津玄師一手操辦。2012年，米津玄師開始用本名發表第一張專輯《diorarm》，也因為當時宣傳動畫與專輯設計都是他親自操刀，所以被日本網友稱為「創作型鬼才」。米津玄師坦言，因為自己在Niconico上的人氣越來越高，不想再繼續躲在假名背後，才選擇用本名發表新專輯。米津玄師在第三張專輯《Bremem》有了新的想法，他希望盡可能地把「自己」排除在專輯、歌曲外，想做一張讓普羅大眾都有共鳴的專輯，後來幾年他也透過商業演出、與其他歌手合作，盡可能地追求「擁有普遍性」這個目標。