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▲玄彬（右）用奶音學兒子叫爸爸，讓劉在錫笑翻。（圖／tvN YouTube）

▲▼孫藝真（上圖）先前在同個節目表示「現在的愛情就是初戀」，玄彬聽到後抿嘴忍住笑意，酒窩現形。（圖／tvN YouTube）

南韓男神玄彬和孫藝真結婚2年，育有2歲兒子「小豆子」，近日他為宣傳新片《哈爾濱》，睽違13年錄製綜藝節目，作客「國民MC」劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，完整內容將於18日播出，昨（15）日電視台搶先公開預告片，玄彬不但發出娃娃音學愛子叫爸爸，聽到孫藝真說他是自己的初戀，害羞到反射性抿嘴。劉在錫玄問玄彬到最近過得如何，他笑說現在都無條件配合兒子的行程，一切以愛子為優先，而問他最常聽到兒子說哪一句話，他以小娃兒的聲線即興模仿喊出：「爸爸，爸爸！」反差萌十分逗趣，又加碼透露兒子很喜歡跟在自己後面四處走路。孫藝真之前上該節目曾經表示「現在的愛情就是初戀」，劉在錫轉述此事，玄彬聞言立刻抿嘴、瞇眼忍住笑意，幾秒後露出羞澀笑容說：「啊，原來如此！」之後兩位主持人輪番追問當初是誰主動聯絡對方，以及決定在一起的時間點，玄彬難以招架，只好低著頭笑說：「就偶然變成這樣了！」影片最後，玄彬還手捧著一大束鮮花，隔空跟老婆孫藝真喊話：「我帶禮物回家給妳！」閃瞎一票網友。