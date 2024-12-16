林安可如果對決古林睿煬很難為！北海道日本火腿鬥士隊，日前宣布將在明年3月來台舉辦隊史首次的海外交流賽，今（16）日舉辦售票記者會，邀請參賽的各隊代表出席。前統一獅隊王牌「金孫」古林睿煬，明年賽季將效力日職火腿隊，外界都期待是否可能在交流賽出賽交手前東家統一，而身為前隊友的林安可在訪問中也難為笑說：「希望他投好，但也不想輸。」

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清宮想看古林出賽　林安可談複雜心情

同場出席的火腿隊球星清宮幸太郎，談到未來的隊友古林睿煬，他說：「我看過他投球，所有球種和球質都很好，尤其在投出去的時候，氣勢是非常強烈的，是一位很好的投手。我個人而言，很希望古林能代表火腿在台灣出賽，而且徹底封鎖統一獅的打線。」

而林安可則情緒相對複雜，笑著說：「我們也不想輸，所以會希望他可以壓制台灣打者，但實力又不能輸給他，不然就好像他可以輕易壓制我們，而且如果他丟太好，好像也不太對，所以希望雙方就是盡力去面對比賽，不管哪一方好都可以。

並透露其實有和古林睿煬討論可能性：「我們有想過會不會是他來對我們，所以就有跟他說，叫他丟好一點，讓他們知道，他是有這個能力，所以才能過去日職的。」

▲北海道日本火腿鬥士隊選手清宮幸太郎在記者會上用他學的中文向統一獅和中信兄弟嗆聲「放馬過來」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）
▲北海道日本火腿鬥士隊選手清宮幸太郎在記者會上用他學的中文向統一獅和中信兄弟嗆聲「放馬過來」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）


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