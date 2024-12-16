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▲北海道日本火腿鬥士隊選手清宮幸太郎在記者會上用他學的中文向統一獅和中信兄弟嗆聲「放馬過來」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）

林安可如果對決古林睿煬很難為！北海道日本火腿鬥士隊，日前宣布將在明年3月來台舉辦隊史首次的海外交流賽，今（16）日舉辦售票記者會，邀請參賽的各隊代表出席。同場出席的火腿隊球星清宮幸太郎，談到未來的隊友古林睿煬，他說：「我看過他投球，所有球種和球質都很好，尤其在投出去的時候，氣勢是非常強烈的，是一位很好的投手。我個人而言，很希望古林能代表火腿在台灣出賽，而且徹底封鎖統一獅的打線。」而林安可則情緒相對複雜，笑著說：「並透露其實有和古林睿煬討論可能性：