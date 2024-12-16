林安可如果對決古林睿煬很難為！北海道日本火腿鬥士隊，日前宣布將在明年3月來台舉辦隊史首次的海外交流賽，今（16）日舉辦售票記者會，邀請參賽的各隊代表出席。前統一獅隊王牌「金孫」古林睿煬，明年賽季將效力日職火腿隊，外界都期待是否可能在交流賽出賽交手前東家統一，而身為前隊友的林安可在訪問中也難為笑說：「希望他投好，但也不想輸。」
清宮想看古林出賽 林安可談複雜心情
同場出席的火腿隊球星清宮幸太郎，談到未來的隊友古林睿煬，他說：「我看過他投球，所有球種和球質都很好，尤其在投出去的時候，氣勢是非常強烈的，是一位很好的投手。我個人而言，很希望古林能代表火腿在台灣出賽，而且徹底封鎖統一獅的打線。」
而林安可則情緒相對複雜，笑著說：「我們也不想輸，所以會希望他可以壓制台灣打者，但實力又不能輸給他，不然就好像他可以輕易壓制我們，而且如果他丟太好，好像也不太對，所以希望雙方就是盡力去面對比賽，不管哪一方好都可以。」
並透露其實有和古林睿煬討論可能性：「我們有想過會不會是他來對我們，所以就有跟他說，叫他丟好一點，讓他們知道，他是有這個能力，所以才能過去日職的。」
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同場出席的火腿隊球星清宮幸太郎，談到未來的隊友古林睿煬，他說：「我看過他投球，所有球種和球質都很好，尤其在投出去的時候，氣勢是非常強烈的，是一位很好的投手。我個人而言，很希望古林能代表火腿在台灣出賽，而且徹底封鎖統一獅的打線。」
而林安可則情緒相對複雜，笑著說：「我們也不想輸，所以會希望他可以壓制台灣打者，但實力又不能輸給他，不然就好像他可以輕易壓制我們，而且如果他丟太好，好像也不太對，所以希望雙方就是盡力去面對比賽，不管哪一方好都可以。」
並透露其實有和古林睿煬討論可能性：「我們有想過會不會是他來對我們，所以就有跟他說，叫他丟好一點，讓他們知道，他是有這個能力，所以才能過去日職的。」