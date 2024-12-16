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外資上週（12月9日至13日）賣超台股262億，其中提款聯電最多，賣超7.41萬張；敲進新光金最多，約有6.15萬張。根據台灣證券交易所最新資料顯示，上週（12月9日至13日）在集中市場總買進金額為5961.90億元，總賣出金額為6223.97億元，賣超為262.07億元。統計自今年以來至12月13日止，外資總買進金額為31兆8841.75億元，總賣出金額為32兆5751.51億元，累計賣超為6909.76億元。外資總持有股票市值為33兆3835.67億元新台幣，占全體上市股票市值的45.23%，較12月6日的33兆4395.90億元新台幣，減少560.23億元。觀察個股比較，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司分別為，新光金買超6萬1500千股、長榮航買超4萬5701千股、華航買超4萬1771千股；賣超最多的前三名上市公司則為聯電賣超7萬4147千股、鴻海賣超6萬1272千股、中鋼賣超3萬9082千股。