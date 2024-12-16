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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北檢偵辦已經在收尾階段，外界預估本週有可能起訴；政治評論員吳靜怡表示，柯文哲5月還信誓旦旦要直球對決，現在卻都不說話了；吳示警幫忙柯文哲辯護的律師們，「如今，你們可能正在協助一位詐欺取財與非法吸金的骯髒政客」。吳靜怡今（16）日在臉書發文表示，「柯文哲說好直球對決的五月天，怎麼現在開始都不說話？」吳指出，柯文哲5月時，面對被台北地檢署列為京華城案被告時，信誓旦旦對民眾黨幕僚們說要「直球對決」，且非常期待自己上法庭和檢調單位面對面進行攻防。吳靜怡續指，柯文哲6月時，已經開始針對自己大水庫的部分準備司法攻防，並找了具有白帽駭客證照、金融與刑事相關領域專家，而諮詢的內容還觸及了木可公關公司相關的金流。吳靜怡表示，柯文哲7月時，已經開始規劃言論攻防的言詞，並刻意在特定媒體專訪時，脫口而出：「對啦圖利，哪個地方不合法？」，強調查不出金流，專訪後的傍晚，京華城隨即發出聲明指出，申請容積完全合法，「當時，沈慶京是不是在海外，也正好跟柯文哲聯繫呢？」吳靜怡指出，柯文哲8月6日被踢爆木可公關、政治獻金有問題之後，8月7日對民眾黨內部說出接下來會面臨很嚴重的挑戰，並陸陸續續約了一些老臣見面，也跟一些老朋友通電話，氣氛不妙、語帶哽咽也說不上來。吳靜怡表示，沈慶京、柯文哲、木可公關公司相關的律師陣容，許多是曾任檢察官，更具有司法界稀缺性，有著虛擬貨幣、數位金融等等特殊專業領域；吳呼籲，「希望幫忙柯文哲辯護的律師們，多想想陳梅慧這位用科技專長義務協助司法調查隕落的天使，你們曾受到國家栽培，如今，你們可能正在協助一位詐欺取財與非法吸金的骯髒政客，他不只貪污，還欺騙了很多年輕人。」吳靜怡補充道，她二十幾歲就進入扶輪社，當過社長，現在也是地區幹部了，身為扶輪人，希望扶輪人的律師，拾起道德，應當是幫助被詐欺的弱勢，而非協助詐欺的有錢人，「感觸很深，人，被賦予了專長，但往往卻守不住道德，才需要在邊緣選擇。」