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▲黃小柔（右一）與Vicky（右二）在《小姐不熙娣》爆料有流量女星霸佔高鐵座位，還對前輩無禮，引發軒然大波。（圖／摘自YouTube）

▲林襄在社群網站上回應了網友的疑問，表示自己並沒有跟被懷疑指控她的演藝圈前輩一起搭過高鐵，說出當天的細節。（圖／摘自IG）

▲林襄人紅招來是非，被捲入「對演藝圈前輩無禮」的風暴。（圖／摘自IG）

啦啦隊女神林襄被懷疑是黃小柔與屈中恆的妻子Vicky在《小姐不熙娣》所稱的不禮貌、霸佔高鐵座位的「流量女星」，引發軒然大波。她雖已轉發經紀公司的「勿再以訛傳訛」聲明，也在社群網站上寫下「我需要一些多巴胺」表露心情，網友仍緊咬不放，在社群網站上要她「選擇回應就回應清楚」，她終於不再隱忍、寫道：「我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵）也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？」林襄擁有廣大的粉絲，也難免因人氣高、知名度大而捲入是非之中。這次事件起源於黃小柔在《小姐不熙娣》透露，某次搭高鐵出外景，兩位20多歲的流量女星已經坐定，其中一人佔住Vicky的對號座位，結果不但坐姿不雅，還拒絕讓位，接著在主持人徐熙娣的耳邊小聲說出那人的身分，網友反覆重看這片段，推測被指控的是林襄和林穎樂。林襄的經紀公司已經發出聲明，表示不排除採取法律行動，網友卻緊咬著林襄的回應中稱「印象中沒有這件事」，問她到底只是自己印象中「沒有這麼沒禮貌過」，還是根本沒有坐同一班車廂過，要她回應就講清楚，才讓她忍不住把當天細節都講出來。而林穎樂出席活動與林襄的說法一致，表示錄《綜藝玩很大》是坐火車到花蓮，也不是高鐵，而回台北時因為比賽有輸有贏，兩人分別在兩個隊，並沒有一起回來，她很確定並沒有發生在《小姐不熙娣》裡面提到的那些事情。由於網友、當事雙方都有自己的解釋與解讀，真相到目前還很難釐清。