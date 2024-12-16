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越南首都河內與胡志明市的房價快速飆升，專家警告市場供需失衡與房地產泡沫風險加劇。越南建設部先前舉辦的房市會議中，與會專家指出，高房價已讓一般家庭望而卻步，連收入最高的20%族群也無法輕易買房。越南媒體報導，河內與胡志明市商業公寓的售價，每平方公尺約4000萬至7000萬越南盾（約合新台幣5.6萬至9.8萬元），換算台灣常見「1坪」約為1.32億至2.31億越南盾（約新台幣17萬至30萬元）。以小型公寓常見的60平方公尺（約18坪）計算，總價約在24億至42億越南盾（約新台幣310萬至540萬元）。若以20年房貸、貸款7成、年利率8%計算，每月需支付的房貸遠超過一般家庭可負擔的範圍。越南房地產經紀人協會強調，當前房價對大多數民眾而言「高不可攀」。Dova Land執行長Do Van Thach指出，越南平均月薪約3000萬越南盾（約新台幣4.2萬元），這樣的收入幾乎不可能在河內或胡志明市購買公寓。根據他的估算，購屋者的月收入至少需達到7000萬越南盾（約新台幣9萬元），才能應付當前的房價需求，這明顯超出多數人的能力。除了買房困難，租屋議題也成為胡志明市的另一大挑戰。根據胡志明市建設局的最新調查顯示，有18.5萬名租戶住在不到1.21坪（4平方公尺）的狹小空間中，全市共有6萬棟出租建築，提供超過62.9萬間出租房，其中88.2%的房間面積超過1.2坪，其餘7.4萬間低於此標準，無法滿足最低生活空間需求。胡志明市建設局副局長黃清潔（Huynh Thanh Khiet）表示，根據政府指導，市內各區已將個人居住最小面積標準由原本的約1.5坪（5平方公尺）下修至4平方公尺，以適應現實情況。然而，仍有7.4萬間不達標房間需進行改善或改建，以提升18.5萬名租戶的生活品質。但提升居住空間與消防安全的政策也引發爭議，胡志明市建議出租房應具備最小面積5平方公尺、巷弄寬度4公尺，並確保距離主要道路不超過100公尺及設有逃生通道，未符合標準的出租房將禁止繼續租用。然而，部分業者認為此舉將進一步縮減租屋供應，導致租金上漲，對低收入族群影響最為嚴重。