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▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

▲Vicky在IG和網友吵成一片，一一回擊酸民留言。（圖／翻攝自Vicky IG）

黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，還要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，網友事後瘋猜那2名女星為林襄和林穎樂，隨著風波越演越烈，兩人都跳出來澄清不是自己，Vicky更是遭林襄粉絲出征，認為她爆料不指名道姓，導致林襄被誤會，網友甚至攻擊到她家人，對此，Vicky也正面反擊：「你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋？」《NOWnews今日新聞》詢問屈中恆經紀人，對方選擇不回應。不少網友都湧入Vicky的社群平台開轟，「有種就說出來，不要想捅人又想當聖人」、「不能說還是不敢說？這樣就像射後不理耶！」、「是誰麻煩就直接說出來。 現在很多人都被點名」、「要就直接講誰啊，不敢講就不要暗示來暗示去的」、「所以是蹭林襄名氣想讓自己紅一點嗎？」對此，Vicky也不甘示弱回應：「誰是無辜的人？到底誰在霸凌誰？請搞清楚狀況～」有林襄粉絲不滿Vicky，直接怒爆粗口，Vicky也表示：「你是不是應該去找那些覺得是她們的網友？！你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋？？麻煩你就去支持你的愛！別在我這搞什麼分擾了！如果你真相信她，你不會出現在這裡！！」有網友酸Vicky佔用新聞版面，Vicky不客氣回嗆：「誰佔用了？你們不要沒經思考來我這邊亂吼亂叫！正義？我才需要正義吧！」有網友甚至波及到Vicky的家人，表示：「妳哪天女兒被這樣誤會妳開心嗎？好會欺負人的媽媽。」Vicky也忍無可忍回應：「用假帳號來罵人，你有意思嗎？」在Vicky的IG上，她和網友戰成一片。對此，《NOWnews今日新聞》記者致電Vicky，電話直接轉入語音信箱，訊息也未回，而屈中恆經紀人則不願多做回覆。