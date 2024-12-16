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▲周春米為兩位屏東籍選手吳俊偉及吉力吉撈·鞏冠頒發70萬元獎金，並向張政禹頒贈1兩的黃金金牌。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府今(16)日在勝利星村舉辦「世界冠軍屏東英雄見面會」，慶祝台灣棒球加碼獎金隊在世界12強棒球錦標賽勇奪冠軍。活動中，縣長周春米為兩位屏東籍選手吳俊偉及吉力吉撈·鞏冠頒發70萬元獎金，並向張政禹頒贈1兩的黃金金牌。三位英雄則回贈簽名球及球棒，以感謝縣長的鼓勵和支持。活動開始時，三位屏東英雄與球迷一起嗨跳「台灣尚勇」應援曲，讓現場民眾感受英雄們的魅力。在互動環節中，球迷們踴躍參加有獎徵答活動，為了回饋鄉親，英雄們特別舉辦簽名會，共同分享這份榮耀。周春米表示，12強賽因選手們的優異表現，讓整個台灣團結一致，期望選手們在未來的職棒賽場上能保持良好狀態，繼續為台灣爭光。此外，周春米感謝台灣英雄們為全國帶來感動，並提到屏東縣政府長期支持和推動棒球運動，包括成立屏東紅尾成棒隊及每年舉辦屏東盃全國棒球錦標賽。屏東國際棒球場預計於12月30日動土，並計劃在2027年底完工，未來也希望能引進職棒和國際賽事到屏東舉行，鼓勵大家繼續支持體育運動，為選手們加油助陣。