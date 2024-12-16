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▲2波冷氣團接力影響，北台灣本週高溫都不會超過20度，中南部日夜溫差大。（圖／中央氣象署）

▲週四和週末兩天，台灣上空水氣較多，被核冷氣團的低溫，3000公尺以上高山有機會下雪。（圖／中央氣象署）

近期天氣就是冷冷冷，明天的天氣有一些改變，白天雖然會持續回溫，但入夜新一波冷氣團南下，會一路影響到週五（12/20），中央氣象署預報員張承傳表示，最冷時段在週三深夜至週四清晨（12/18至12/19），中部以北可能出現7至8度的最低溫，週五白天略回暖，週六（12/21）又將迎接新一波冷氣團。張承傳指出，北部本週高溫都不會超過20度，明天白天雖然有回暖，但清晨還是偏冷，中部、竹苗可能還是會出現10度以下低溫，中南部白天則有23至25度的高溫，日夜溫差非常大。明晚冷氣團來襲，一路影響到週五，中部以北低溫普遍只有11至12度，南部、東部13至15度，南投以北空曠地區，可能出現低溫約7至9度的極端低溫；週六冷氣團強度更猛，會影響到下週一（12/23），10度以下低溫將越來越常見。未來降雨部分，張承傳說明，明天到週五，基隆北海岸、大台北山區、東半部有「短暫雨」機率，週四在台灣高空有水氣通過，配合冷氣團導致的低溫，3000公尺以上高山將有機會達到下雪的條件，週五雨勢相對趨緩。週六、週日水氣變多，整體降雨區域擴大，整個桃園以北、東半部都會有「短暫雨」的機率，3000公尺以上高山路面可能結冰、也有下雪機率。聖誕節左右還有一波冷空氣侵台的訊號，不過實際強度和影響有待觀察，提醒民眾要做好禦寒準備。