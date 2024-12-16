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晚婚、晚育、不婚、不育成趨勢，為加強母嬰健康，台北市衛生局今（16）日宣布，2025年起將非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）納入孕婦唐氏症篩檢補助選項；此外，因罹癌年輕化，並增加補助醫療性凍卵服務機構，同時加碼補助人工生殖（試管嬰兒）療程費用，以助市民完成生育大事。北市衛生局局長黃建華表示，唐氏症是常見的染色體異常疾病，會導致胎兒智力障礙，已提供設籍北市且懷孕第9~20週女性「初期唐氏症篩檢」、每案補助2200元，或「中期唐氏症篩檢」、每案補助1000元，而明年起再將非侵入性胎兒染色體檢測納入孕婦唐氏症篩檢補助選項，每案定額補助2500元，孕媽咪可從3項篩檢中選擇符合需求的項目。台北市立聯合醫院仁愛院區副院長詹景全則說，有鑑於癌症年輕化，接受化療、放療會影響卵巢功能並導致不孕，為此北市自明年起，凡設籍北市年齡為40歲以下生理女性，經腫瘤科、癌症專科醫師認定因罹癌須治療而影響生育者，可至國建署許可人工生殖機構執行醫療性凍卵，終身補助一次凍卵費用及4年保存費，最高補助3.2萬元，含凍卵療程2萬元及4年保存費1.2萬元。此外，為減輕不孕家庭生育負擔，北市將從明年起加碼補助人工生殖療程2.5萬元，只要不孕配偶雙方任一方設籍北市，且接受胚胎植入方年齡為44歲(含)以下，每年補助一次。詹景全提醒，市民須於療程結束後6個月內，備妥相關證明文件，透過市民大平台線上申辦人工生殖補助或醫療性凍卵補助，衛生局將撥付補助款至市民指定帳戶。此外，黃建華表示，明年為配合國健署推動胃癌防，北市除12家醫院提供733位公費胃癌篩檢服務外，更結合北市聯醫、加碼提供1500位篩檢名額，對象為設籍北市45~74歲民眾，可於明年2月17日起至10月31日之間，持健保卡至北市聯醫5大院區（忠孝、仁愛、中興、陽明、和平婦幼）接受檢查，名額有限，用罄為止。另為提升民眾心理健康，北市衛生局自今（2024）年8月1日至明年12月31日止，執行衛福部「青壯世代心理健康支持方案」，提供15~45歲民眾每人3次免費心理諮商，預計服務4.99萬人次，而截至今年12月10日，已服務逾1.9萬人次，鼓勵「三明治世代」把握機會、勇於求助，透過免費諮商梳理困擾的心。