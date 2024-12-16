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新北市日前發生一起人倫悲劇，一名退休男性疑似不堪長期照顧水腦症妻子，將她自高樓拋下、導致身亡後自首。醫師表示，長者罹患水腦症並不少見，一般的常壓性水腦症經腦脊髓液引流治療，症狀多可立即明顯改善，但效果維持不久，須至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術才可根治。中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主治醫師錢駿說，73歲王姓男子日前因全身無力、走路不穩，甚至開始胡言亂語而就醫，問診時後發現患者還有輕微癡呆合併尿失禁等症狀，隨即安排電腦斷層檢查，發現他有腦室擴大、大腦脊髓液蓄積等狀況，診斷為常壓性水腦症，除安排住院，並執行腦脊髓液引流治療。錢駿表示，此病人於出院一周後回診，整體認知功能、走路及尿失禁困擾等，皆有大幅改善，但仍建議他再進行神經外科腦室腹腔腦脊髓液分流手術。針對常壓性水腦症，錢駿說，其好發於60歲以上，患者因腦脊髓液積聚於腦室中，無法被吸收，導致腦室擴張，進而壓迫周遭腦部組織，造成多種神經症狀，常見於腦部感染，或腦部曾遭外傷，或曾發生腦出血等族群。錢駿指出，腦脊髓液引流治療可將腦髓液引流出來約20~30cc，可顯著降低腦組織壓迫，症狀多會迅速緩解，但引流效果大概只能維持3~4個月，這類病人應至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術，才能根除問題。中醫大新竹附醫神經內科主任陳睿正強調，失智症成因多樣，包括常壓性水腦症，及阿茲海默症、血管型失智症等，不只病人辛苦，家屬也肩負照護重擔，不過針對阿茲海默症，目前已有最新的治療藥物，預計明（2025）年將在台灣上市，將為患者帶來更多希望。陳睿正提醒，失智症需由神經內科進行詳細檢查與鑑別診斷，並結合其他專科以提供最適合的治療方案，因此家中長輩若出現相關症狀，應儘速就醫，才能及早診斷、治療。