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▲民眾於低溫期間務必加強保暖，尤其高齡族群晚上睡覺最好穿襪，並以棉被覆蓋雙足。（圖／振興醫院提供）

最近氣溫直直落，許多人出現流鼻水、咳嗽等呼吸道症狀之外，發生腦中風、心肌梗塞等急症的風險也會上升。醫師表示，相較於溫帶國家，台灣民眾人對低溫的適應能力稍差，因此天冷時務必注意保暖，尤其高齡族群，因感官退化，身體已發出警訊仍不自知，建議外出時戴上毛帽遮住耳朵，晚上睡覺則穿上襪子，並以棉被覆蓋雙腳。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，受到東北季風影響，北台灣冬季經常又濕又冷，當水氣揮發時，身體降溫速度更快，因此潮濕環境下更要加強保暖，若身體淋濕，應儘速擦乾或更換衣物，避免身體熱能快速散失，即便是健康的年輕人也不能輕忽。陳冠群指出，不少民眾愛慢跑，若於天冷時參賽，賽後應立即換上乾燥衣物，以免急性心血管病症突然發生，而某些年輕的高血壓患者的病識感較低，若父母或家族長輩有高血壓等慢性病，或工作壓力大、常抽菸熬夜者，更要盡量定期量測血壓才能降低風險。對於控制血壓，陳冠群說，應維持良好作息，並培養運動、均衡飲食等習慣，同時避免菸、酒，但若始終無法將血壓維持在標準範圍內，須考量用藥介入治療；此外，有某些病人擔憂長期服用高血壓藥物易傷腎，事實是若有高血壓卻未積極控制血壓，將對腎臟造成更大的傷害。陳冠群建議，患者的腎功能會影響醫師選擇藥物的原則，所以民眾若有高血壓的問題，不宜自行購買降血壓藥，應諮詢專科醫師，由醫師視病況選用適合藥物，如此才能避免控制血壓卻對腎臟或其他器官造成負擔。