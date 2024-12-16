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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北檢偵辦已經在收尾階段，外界預估本週有可能起訴，柯文哲過往也遭熱議；北市議員鍾小平表示，柯文哲之所以從涉案至今，收視率不衰是因為台派恨他；鍾接著爆料，柯文哲在2024總統大選投票前一個禮拜竟然說「賴清德慘了，我拿的都是台派的票」；柯文哲對政治敏感度太低，讓鍾不禁大笑道，「他真的有病」。鍾小平15日在政論節目《驚爆新聞線》表示，眾所皆知柯文哲在總統大選時，拿的都是總統候選人侯友宜的票，民進黨的票柯一票都拿不到，「綠的恨死他」，而柯文哲涉案至今，即便有許多重複的證據，被反覆報導，半年來的收視率仍歷久不衰，最大的基礎點也是因為台派恨他。鍾小平爆料，有位在民眾黨裡地位極高的人向他透露，大選投票前一個禮拜，柯文哲竟說「我看這個開票，賴清德慘了，我拿的都台派的票」，讓鍾小平聽了直呼，「柯文哲頭腦是不是不清楚？」、「他還說賴清德慘了誒，他真的有病」。鍾小平表示，柯文哲怎麼會當了八年市長，當了1、2年的黨主席，會對政治這麼無知？」還真的信了求真民調，自己騙自己，「他怎麼可以政治認知偏差成這樣？連投票行為都不懂，連意識形態都不懂，你這八年市長你白幹的！」