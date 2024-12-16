近期北方南下的冷空氣不只讓台灣氣溫狂跌，緯度更高的日本也是冷颼颼，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本這週受冷空氣及豐沛水氣影響，許多地區將會出現降雪，除了日本海沿岸、東北及北海道外，東京、京都、福岡也有雨雪出現的可能。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來幾天日本海沿岸包括「山陰、北陸、信越、東北、北海道」都會有較強降雪，尤其週三、週四（12/18、12/19）降雪範圍將擴大到「關東、關西、北九州」等中低海拔地區，甚至「東京、京都、福岡」週邊也有機會。
冬季飛往日本是台灣人相當熱愛的旅程，提醒要前往日本遊玩的朋友多注意當地天氣，據日本氣象廳資料，北海道本週早晚低溫僅零下5度至零下7度，白天高溫也只有零下1度至零下3度；東京早晚也只有0至4度的低溫，以及白天10至13度的高溫。
台灣天氣部分，週二（12/17）白天雖然會持續回溫，但入夜新一波冷氣團南下，會一路影響到週五（12/20），中央氣象署預報員張承傳表示，最冷時段在週三深夜至週四清晨（12/18至12/19），中部以北可能出現7至8度的最低溫，週五白天略回暖，週六（12/21）又將迎接新一波冷氣團。
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冬季飛往日本是台灣人相當熱愛的旅程，提醒要前往日本遊玩的朋友多注意當地天氣，據日本氣象廳資料，北海道本週早晚低溫僅零下5度至零下7度，白天高溫也只有零下1度至零下3度；東京早晚也只有0至4度的低溫，以及白天10至13度的高溫。
台灣天氣部分，週二（12/17）白天雖然會持續回溫，但入夜新一波冷氣團南下，會一路影響到週五（12/20），中央氣象署預報員張承傳表示，最冷時段在週三深夜至週四清晨（12/18至12/19），中部以北可能出現7至8度的最低溫，週五白天略回暖，週六（12/21）又將迎接新一波冷氣團。