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上海市副市長華源今天率團抵台，雙城論壇明天即將登場。但在此之前，海陸兩會和台北市政府已經多次針鋒相對，從是否允許舉辦到否決部分名單，甚至連一貫道道親在大陸失聯都要台北市政府解決，中央與地方吵得不可開交，卻自失立場、讓人看笑話。雙城論壇從2010年開始舉辦，每年在上海和台北輪流舉辦論壇及互訪，至今已經連續舉辦14屆，即便疫情期間也透過線上舉辦，未曾中斷。疫情結束後，去年是在上海舉辦，今年是第15屆，也是疫情後首次在台北舉辦。在兩岸關係和緩的時代，雙城論壇的確有不錯的成果，也都辦得熱熱鬧鬧，但隨著兩岸關係的緊張、民間氛圍的對立，雙城論壇的成果變得越來越有限，最重要的反而是象徵意義—畢竟這是兩岸僅存的官方平台，不能夠也不應該輕易中斷。這次雙城論壇預計簽訂「台北市與上海市推動智慧醫療合作」、「台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作」兩項備忘錄，光看名稱就知道不會有多大的影響。但偏偏是這麼貧瘠的一次會，卻鬧出最多、最大的紛爭。直到雙城論壇登場前一周，陸委會還沒決定是否放行，12/11才宣布有條件同意舉辦，但又設下若中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求延後的但書。兩天後，陸委會在13日宣布，包括上海市台扮主任金梅、副主任王立新及9名媒體記者。這是雙城論壇舉辦以來，首次有上海的團員被封殺。外界更難以理解的是，為何連媒體記者都不准來台，即便陸委會聲稱「對岸沒有新聞自由」，也不應該我們可以限制採訪的理由；更何況，陸委會既然聲稱這些記者不重要，又何必大張旗鼓、落人口實。同日，海基會秘書長羅文嘉也舉行記者會表示，有3名一貫道道親在廣東被捕，快兩個月還沒有任何消息，呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇提及此事，給家屬一個答覆。但廣東省的事情是上海市能解決的嗎？海基會自己都不能解決的事，為什麼要台北市去做？如果蔣萬安這麼有本事，羅文嘉豈不是該把自己的位置讓給蔣萬安？今年6月曾傳出上海市長龔正可能來談參加雙城論壇，當時陸委會副主委梁文傑說，「上海市長並不是上海市的一把手」，若是台北市長極力邀請上海市二把手來，「層級不會太高」。如今，龔正沒來台灣，來的是層級更低的華源，海陸兩會又怎麼突然抬高他們的身價，認為雙城論壇無所不能了呢？梁文傑接受媒體訪問時說，之所以封殺金梅來台，是因為對方拒絕與我（陸委會）直接交流。但同意層級較高的華源來台，封殺層級較低的金梅，能達到什麼象徵意義或實質的效果？還是只是陸委會自嗨而已？海陸兩會今天種種的表現，究竟是在修理國台辦、上海台辦、還是台北市？陸委會是兩岸交流的主管機關，不管是把對岸當對手或敵人，都應該搞清楚自己的立場和目標，讓戰略和戰術一致，才能解決問題。但如今陸委會拿對岸沒辦法，卻不斷的給台北市政府穿小鞋，只是製造中央與地方的對立，激化國內的矛盾而已。原本是行禮如儀的雙城論壇，陸委會卻如臨大敵，拿大砲打小鳥，若真的遇到兩岸有大事，陸委會還能拿出什麼底牌？●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com