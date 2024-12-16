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▲CL回憶當時坦言：「我聽到真的很震驚，大聲哥你這樣說就應該被罵，真的是太過分了！」面對這段失言的往事，大聲似乎也相當過意不去，直接在座椅上向CL下跪懺悔。（圖／집대성 YouTube）

▲CL與大聲不止是前後輩，兩人也是私交深厚的好友，見到大聲真摯的道歉，CL也打趣起大聲，用幽默的回應讓這場「爭議事件」澈底翻篇。（圖／집대성 YouTube）

BIGBANG成員大聲在團體活動暫緩的期間，自行開設了YouTube綜藝節目「家大聲」，節目中時不時邀請大聲的藝人好友們，揭祕彼此間不為人知的小故事。近日節目組邀請到後輩2NE1的隊長CL擔任來賓，兩人幽默輕鬆的互動也看得粉絲爆笑，不過談及大聲過往在綜藝上「貶低2NE1」的言論，直批4人是YG娛樂裡最沒貢獻的團體時，直接讓CL臉色大變，嚇得大聲連忙為當年的失言下跪道歉。傳奇韓國女團2NE1近來時隔8年重啟團體活動，並宣布展開亞洲巡演，成員們也紛紛登上綜藝展開宣傳活動，隊長CL近日也受邀前往BIGBANG成員大聲的個人綜藝「家大聲」中擔任嘉賓，與他一起暢聊當年還在YG娛樂時的回憶，放鬆的氛圍也讓粉絲們激動狂喊：「YG Family」。不過聊到大聲昔日在綜藝節目中，直言「2NE1中Minzy是最沒必要的成員」、「YG娛樂裡2NE1是最沒貢獻的團體」的話題時，現場氣氛卻一度變得相當嚴肅，作為「被批評」的當事人CL回憶當時坦言：「我聽到真的很震驚，大聲哥你這樣說就應該被罵，真的是太過分了。」面對這段失言的往事，大聲似乎也相當過意不去，直接在座椅上向CL下跪懺悔，真摯的反省：「我真的沒想到事情會變成這樣！」連忙補充在節目錄製完畢後馬上打給Minzy道歉。見到前輩態度誠懇，豪爽的CL也沒有多作計較，轉頭就打趣起大聲，用幽默的回應讓這場「爭議事件」澈底翻篇。