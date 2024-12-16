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▲「仙境傳說」原漫畫作者李命進舉辦簽名會。（圖／格雷維蒂提供）

▲指揮家Sol Chin、高雄市管樂團「KCWO」、「六藝樂集」等合作演出。（圖／格雷維蒂提供）

▲RO玩家自發性Cosplay參加音樂會。（圖／格雷維蒂提供）

格雷維蒂(GRAVITY)日前於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦「RO仙境傳說22週年紀念音樂會:最初旅程始於此」售票音樂會，現場湧入超過1200位的聽眾購票參加。官方也邀請了韓國知名漫畫家李命進到場舉辦簽名會，與所有喜愛「RO仙境傳說」的台灣玩家們一同共襄盛舉。GRAVITY旗下知名遊戲「RO仙境傳說」與韓國遊戲音樂平台「FLASIC」、高雄市管樂團「KCWO」以及「六藝樂集」合作舉辦高規格音樂演奏會，並由指揮家Sol Chin指揮演出。售票自11/8正式開賣後，受到廣大聽眾的熱烈支持，座位不久便銷售一空。除了可愛的遊戲畫風與具有完整的世界觀，「RO仙境傳說」另一個迷人之處就是遊戲中每張地圖都有專屬的BGM。在開發團隊的精心設計下目前遊戲中已有多達近200首BGM，每首音樂都是極其優美動聽，更是玩家遊戲回憶中不可或缺的一塊重要拼圖。有如此動人的音樂素材作為核心，再加上專業的指揮家與演奏團隊完美配合，才能打造出足以在國家級音樂廳演出的高規格音樂活動。音樂會的聽眾們來自全台各地，在現場能感受到每位玩家們對於遊戲的喜愛。「仙境傳說」漫畫作者李命進簽名會排滿了許多熱情的玩家，有人帶著RO的相關週邊來參加活動，有玩家與朋友們相約Cos成遊戲角色來現場，也有不少已經成為爸爸媽媽的玩家們帶著自己的小朋友來聽音樂。官方表示，RO在台灣深耕至今已22年，與台灣玩家一同創造出許多美好的回憶，「RO仙境傳說」已經是我們這世代共同的回憶。未來也會盡力舉辦各種相關活動，讓所有玩家都能因為「RO仙境傳說」存在而感到美好。做為2024年「RO仙境傳說」在台灣的最後一場大型活動，「RO仙境傳說22週年紀念音樂會:最初旅程始於此」12月14日在所有觀眾的掌聲下圓滿落幕。官方表示，今年的活動圓滿完成，非常感謝所有玩家今年的支持與鼓勵。而我們也已經開始在籌備2025年的活動。在新的一年即將迎來的第一個大型活動就是台北電玩展，「RO仙境傳說」將在電玩展與大家見面，除了2025年的改版更新資訊外，也有全新的遊戲要與大家見面，希望在展場能與大家再次相見。