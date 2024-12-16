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韓國總統尹錫悅3日深夜突襲發布戒嚴，掀起數年來最嚴重的政治風暴，但在檢方展開調查發出傳票傳喚後，尹錫悅卻並未出庭，韓媒指出當時尹錫悅稱是因為還在籌組辯護律師團隊，但現在辯護律師團隊已經組完，將指派曾長年擔任檢察官的金洪一作為他的代表律師。韓媒《News1》、《韓聯社》報導稱，韓國檢方週日（15）稱已於上週傳喚尹錫悅15日到案，要求他就叛亂罪、濫權等指控出庭說明，但到了當天尹錫悅卻並未出庭，並以「律師團尚未成型」為由拒絕到案。報導指出，尹錫悅今天指派曾在其執政時擔任官員的金洪一作為辯護律師，這名尹錫悅的「王牌」之前長年擔任檢察官，最後以釜山高檢檢察長身分退休，後來曾被尹錫悅提名出掌國民權益委員會與廣播通信委員會，具備豐富的法律經驗。分析認為，隨著尹錫悅的律師團隊已正式成型，這也意味著他將開始面對檢方及聯合調查小組的全面調查。不過檢方在週一嘗試再次送交傳票時，遭總統警衛處和秘書處皆推諉接收責任，轉而改以掛號郵件形式送達，傳票是否成功送達仍不確定。對此，檢方則表示若尹錫悅持續拒絕到案，將考慮向法院申請逮捕令，以確保調查順利進行。