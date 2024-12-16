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馬來西亞警方提醒，近年來前往大麻合法化國家的大馬遊客中，返國後因尿檢驗出毒品成分而被捕的人數幾乎翻倍，呼籲民眾旅遊時小心，別因一時不慎誤踩法律紅線。馬來西亞警方數據顯示，2022年有13人因尿檢未過關在入境時被捕，其中9人是在碼頭被逮、1人在國際機場、3人在邊境檢查站。去年被捕人數增至24人，碼頭14人、國際機場3人、邊境檢查站7人。今年截至8月，有5人被捕。馬來西亞武吉阿曼毒品罪案調查總監許國振表示，許多遊客在泰國或荷蘭等大麻合法化的國家旅遊時，因為缺乏相關知識，無意間在夜店或娛樂場所接觸到含大麻成分的飲品，結果返國時尿檢不過關，直接遭到逮捕。許國振強調，多數被捕者都是在夜店喝下摻有大麻成分的飲料，還有人相信含大麻的藥物有療效，選擇服用。他強調，即便是在大麻合法的國家吸食或使用相關產品，返回馬來西亞依然違法，民眾出國旅遊時一定要了解法律，避免惹上麻煩。值得注意的是，泰國成為東南亞第一個大麻合法化的國家後，帶動一股「大麻旅遊熱潮」。當地許多餐館、咖啡館和娛樂場所紛紛推出含大麻成分的飲料和食品吸引遊客，販售大麻產品的店家也隨處可見，吸引不少旅客專程前往體驗。